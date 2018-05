Oposición acusa a Falcón de haber dividido a alianza antichavista

La oposición venezolana acusó este martes al candidato presidencial Henri Falcón de haber divido a la alianza de partidos Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y reiteró su llamado a protestar en todo el territorio nacional el próximo 16 de mayo contra la crisis y las elecciones presidenciales del día 20.

La acusación provino de la coalición de ciudadanos, partidos y catedráticos opositores llamada Frente Amplio Venezuela Libre que promueve la abstención ante unas elecciones que considera fraudulentas.



"Aquí Falcón dividió la unidad, ha tenido un plan desde el principio, desde el principio él lo dijo, que no quería primarias, que no se iba a someter a las reglas de la unidad y decidió ir, hoy Venezuela necesita una elección libre", dijo el diputado Stalin González, miembro de la MUD y portavoz del Frente Amplio.



En rueda de prensa, el parlamentario indicó que continuarán "luchando" por el "derecho" a elegir y "de votar por el candidato" que quieran y "no por el que" se les "imponga", pues recordó que importantes líderes de la oposición y partidos políticos han sido inhabilitados.



Por su parte, el también diputado y portavoz del Frente José Manuel Olivares reiteró el llamado a Falcón para que retire su candidatura y dijo que "todavía es bienvenido a la unidad", aunque indicó que el candidato forma parte de la oposición que el presidente Nicolás Maduro construye "a su medida".



"El anuncio de diálogo que hacía Nicolás Maduro (el lunes), probablemente sea con la oposición que él está construyendo a su medida, una oposición que le critica algunas cosas, una oposición que le aplaude algunas cosas (...) Estoy seguro que esta oposición de Henri Falcón sería capaz de firmar lo que sea con tal de cumplir con lo que le mande su patrón que es Nicolás Maduro", apuntó.

El diputado también reiteró el llamado a los venezolanos a salir protestar el próximo 16 de mayo contra la crisis y las elecciones del domingo 20. "No puede haber nadie en Venezuela que siente que tiene un problema, que esté sufriendo, que no proteste el 16 de mayo", agregó y recordó que el jueves será lanzado el "Frente Amplio de Mujeres".



EFE