Maduro dice que oposición tiene 'la orden' de retirarse de elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que la oposición tiene "la orden" de retirarse de las elecciones presidenciales convocadas por la plenipotenciaria y oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para antes de mayo "porque van a perder".



"El imperialismo norteamericano, el gobierno de EE.UU., la oligarquía bogotana y el gobierno corrupto de España le han dado la orden a la oposición que se retiren del proceso electoral porque van a perder, para no reconocer su derrota", aseguró Maduro en un acto con simpatizantes en el centro de Caracas.

Estos tres gobiernos se han mostrado muy críticos con la convocatoria electoral de la ANC, un órgano no reconocido por la oposición y varios gobiernos por no haber sido respaldado mediante un referendo previo como indica la Constitución.



El jefe de Estado venezolano pidió a los candidatos opositores "cumplir su palabra" y presentarse a los comicios.



"Vamos a las elecciones y estoy seguro que voy a ganar nuevamente con los votos del pueblo", aseguró.



El pasado martes la ANC aprobó un decreto para la convocatoria de elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre de este año.



Esta decisión unilateral ha hecho tambalearse el proceso de diálogo con la oposición que defiende que no hay garantías en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que los comicios sean "transparentes".



Este jueves el negociador opositor informó de que los antichavistas no acudirán a la ronda de diálogo prevista para el 28 y 29 de enero si el Gobierno "no envía señales de querer dar garantías electorales".



EFE