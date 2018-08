Nicolás Maduro dice que atentaron en su contra con drones

Se escuchó una breve explosión que hizo al presidente Nicolás Maduro mirar hacia arriba en pleno discurso, luego decenas de efectivos militares rompiendo la formación corriendo hacia el palco presidencial y terminó abruptamente la cadena de radio y televisión que celebraba el 81 aniversario de la Guardia Nacional.

Tres horas después de la confusa escena el mandatario venezolano habló desde el Palacio de Miraflores. Aseguró que el atentado fue preparado por la “ultraderecha y la oligarquía” venezolana en connivencia directa con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y también “la ultraderecha mayamera”.

“Han sido capturados parte de los autores materiales contra el atentado contra mi vida y se encuentran ya procesados. La investigación está avanzada. Hemos despejado la situación en tiempo récord. Han intentado asesinarme y no tengo duda que se trata de la ultra derecha y que Juan Manuel Santos está detrás de este atentado. Los primeros elementos de la investigación apuntan a Bogotá”, dijo.



El presidente Santos ha dicho que considera “próximo” el fin del gobierno de Maduro, algo que el mandatario venezolano tomó como punto de partida para afincar sus acusaciones. “Que Maduro está cerca del final de su vida ha dicho Juan Manuel Santos en varias reuniones”, dijo señalando al presidente colombiano como “parte de la derecha asesina”. “No se puede ir del gobierno (el presidente Santos) sin hacerle un daño a Venezuela”.



Sobre los hechos, el mandatario no dio mayores detalles, excepto que ya habrían practicado varias detenciones a los involucrados. Poco antes, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, explicaba la versión oficial de lo ocurrido.

“A las 5:41 se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones establecen ya con claridad que correspondían a artefactos voladores tipo dron que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y algunas zonas del desfile”, dijo Rodríguez.

Preguntas sin respuesta

Sin detallar el número de drones o qué tipo de explosivo, Rodríguez añadió: “se trata de un atentado en contra de la figura del presidente, Nicolás Maduro Moros, quien para tranquilidad de todas y todos ha resultado ileso”. Sólo precisó que siete funcionarios militares resultaron heridos.



Sin embargo, pronto comenzado a circular versiones de que lo que ocurrió fue otra cosa. Versiones periodísticas apuntaron el testimonio de unos bomberos apostados en la zona que lo ocurrido fue la explosión de un tanque de gas en un apartamento cercano.



A diferencia de otras paradas militares, que se realizan en las instalaciones del Paseo Los Próceres o la Academia Militar, está vez el acto se llevó a cabo en la avenida Bolívar, de Caracas.

A la pila de especulaciones se añadió el documento de un grupo no identificado que se atribuyó lo ocurrido y aseguró que se trató de un plan denominado ‘Operación Fénix’. Sin embargo, aún no se verifica la autenticidad del documento, que señala el atentado como un acto justificado de rebelión civil.



El hecho ocurre apenas dos semanas antes de la entrada en vigencia el próximo 20 de agosto de varias medidas económicas anunciadas por Maduro como la introducción del nuevo cono monetario y la despenalización de las transacciones en dólares, las cuales no son percibidas por la población como decisiones de fondo que acabarán con la hiperinflación y la escasez que castigan al venezolano.

Investigadores toman evidencias de la explosión en Caracas. El ministro de Información, Jorge Rodríguez, dijo que el presidente Nicolás Maduro fue víctima de un atentado con drones. Foto: Efe

El escepticismo se apodera de algunos análisis que apuntan al hecho como una "fabricación propia" que permitiría al gobierno una purga dentro de la Fuerza Armada.



Muy cerca del lugar donde ocurrió el hecho los equipos periodísticos de las televisoras VivoPlay y TV Venezuela fueron abordados y retenidos por la Guardia Nacional.



