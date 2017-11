Asfixiado por la crisis, Nicolás Maduro busca reestructurar deuda

Venezuela buscará reestructurar su deuda externa, estimada en unos 150.000 millones de dólares, anunció la noche de este jueves el presidente Nicolás Maduro, un proceso que se avizora complejo por la postración de la economía.

“Decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y todos los pagos de Venezuela”, dijo Maduro al confirmar que hoy serán desembolsados 1.121 millones de dólares por la liquidación del bono de la petrolera PDVSA 2017.



Maduro recordó que este pago –programado para el jueves– se realizará una semana después de que el Gobierno liberó 842 millones de dólares para la cancelación parcial del bono PDVSA 2020. “No nos van a asfixiar y jamás nos vamos a rendir ante el imperio estadounidense ni ante ningún imperio”, añadió, aludiendo a las sanciones de EE. UU. que prohíben negociar nueva deuda venezolana.

El presidente dijo haber nombrado una comisión, encabezada por el vicepresidente Tareck El Aissami, “para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración” de todos los pasivos. “Nuestra intención es seguir cumpliendo, pero que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela”, subrayó.



El anuncio de Maduro pone fin a una política de pago a toda costa que se mantenía desde el gobierno de Hugo Chávez. Solo desde 2014, el país con las mayores reservas petroleras del mundo canceló 71.700 millones de dólares de capital e intereses de deuda, aseguró el mandatario.



Tras la liquidación del bono 2017, Venezuela deberá cancelar en lo que resta del año unos 1.800 millones de dólares de intereses de otros papeles, según la firma Aristimuño Herrera & Asociados. Aunque están pendientes intereses de otros bonos que debió cancelar en octubre pasado y tienen un periodo de gracia de 30 días.

¿Cómo me vas a pagar?

Según consultoras privadas, la deuda externa incluye 45.000 millones de dólares de deuda pública, 45.000 millones en deuda de PDVSA, 23.000 millones de dólares en deuda con China y 8.000 millones con Rusia, entre otras obligaciones. Sin embargo, según expertos, una reestructuración se vislumbra difícil.



Orlando Ochoa, doctor en economía de la Universidad de Oxford, explicó que el Gobierno requiere el acuerdo de los tenedores para ir a una refinanciación. Un escenario incierto, pues estos exigirán un plan de recuperación en un país cuya economía se contrajo 36 por ciento en los últimos cuatro años, al borde de la hiperinflación (proyectada por el FMI en 2.349,3 por ciento para 2018) y con su producción petrolera en caída. A ello se suman las sanciones de Washington, que cierra el acceso a los mercados internacionales.



“Dentro de un ambiente de sanciones, las reestructuraciones no son posibles, puesto que ni PDVSA ni la República pueden emitir nuevos bonos”, comentó el director de la consultora Ecoanalítica, Alejandro Grisanti.



Por su parte, la prestigiosa firma de asesoría económica y financiera Econométrica aseguró este jueves que Venezuela registró este mes de octubre una inflación del 50,6 por ciento, respecto del mes anterior, entrando técnicamente en hiperinflación al rebasar por primera vez en su historia el umbral del 50 por ciento que define este último concepto.

Renegociar la deuda

Venezuela citó a sus acreedores para el 13 de noviembre en Caracas, a fin de iniciar una renegociación de la deuda externa, estimada en unos 150.0000 millones de dólares, anunció este viernes el vicepresidente Tareck El Aissami.



"Hacemos un llamado a los tenedores para una reunión el 13 de noviembre en Caracas para iniciar la consecución conjunta de mecanismos que garanticen el cumplimento de compromisos soberanos en la renegociación de la deuda", afirmó El Aissami, quien encabeza la comisión encargada del proceso.



Acompañado de los ministros del área de economía, finanzas y petróleo, que forman la comisión, El Aissami confirmó que se iniciaron las transferencias por 1.169 millones de dólares por la liquidación e intereses del bono de la petrolera PDVSA 2017.

Parlamento no reconocerá reestructuración de la deuda

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, advirtió este viernes que no reconocerá una reestructuración de la deuda externa de Venezuela -pretendida por el gobierno- que no haya sido aprobada por ese órgano.



"Está Asamblea no reconocerá ninguna deuda, ninguna reestructuración, que no pase por la Asamblea y que venga el gobierno al debate", anunció el diputado Stalin González, jefe de bancada de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El legislador aseguró que según la Constitución "quien puede aprobar la reestructuración de la deuda es la Asamblea Nacional".



AFP, EFE y REUTERS