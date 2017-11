Presidente Maduro asfixia la edición en papel del periódico ‘TalCual’

04 de noviembre 2017 , 12:08 a.m.

Luego de 17 años de circulación, primero diaria, luego semanal, el periódico venezolano TalCual dejó de salir en su edición impresa y a partir del viernes se mantendrá en su edición web con la dirección www.talcualdigital.com.

TalCual, fundado y dirigido hasta el año 2014 por el político e intelectual Teodoro Petkoff, es referencia desde su primera portada con el titular ‘Hola, Hugo’ –aludiendo directamente al entonces presidente Hugo Chávez– de irreverencia y crítica en el periodismo venezolano contemporáneo.



La portada de su última edición impresa también hace referencia directa al régimen que gobierna Venezuela, al cual advierte que no se quedará callado: “Maduro, seguiremos en la web”.



“Desde septiembre de 2016, este medio apenas ha recibido cuatro bobinas de papel para poder ser impreso. Eso equivale apenas a dos números semanales. Las publicaciones chavistas sí reciben papel (…), también los medios que se han plegado a la hegemonía comunicacional. Nosotros no lo hicimos ni lo vamos a hacer. En cambio, vamos a crecer…”, dice en el último editorial impreso su director, Xabier Coscojuela.



La nueva etapa de TalCual, en plataformas digitales, se fundamenta en un sólido público que solo por Twitter cuenta con más de 1,3 millones de seguidores y decenas de miles de suscriptores. En la actualidad la página, aunque activa, está siendo rediseñada y optimizada para acoger más contenido en formato multimedia.

Esta es la última portada impresa de ‘TalCual’, que, por las restricciones del gobierno chavista a la compra de papel, estará en adelante solo en su edición por internet. Foto: TalCual

Desde su fundación en el año 2000, TalCual se caracterizó por sus historias de mayor profundidad, contadas desde la inconformidad y privilegiando el lado literario del periodismo, no exento de humor y sarcasmo. Las editoriales de Petkoff, privilegiadas en la primera página, se convirtieron en un faro político y modelador de opinión pública durante todo el gobierno del presidente Chávez, de quien siempre fue un crítico implacable, profundo y formidable.



Estos elementos pronto le valieron represalias, y, al tiempo que avanzaba la “revolución bolivariana”, a TalCual pronto le llegó su confrontación con el poder más allá de las páginas.



Durante los últimos 14 años enfrentó obstáculos de todo tipo, desde inspecciones hasta multas, pasando por una abierta persecución judicial a través de siete demandas incoadas por altos funcionarios del régimen venezolano. Las últimas tres interpuestas por Diosdado Cabello, que le costaron a Petkoff y la junta directiva del diario severas restricciones a su libertad personal, aunque no la cárcel.



La última estocada oficial, del tribunal que lleva estas demandas contra Petkoff, fue haberlo declarado “incapaz” de representarse a sí mismo y tomar decisiones sobre su persona y su patrimonio; esto en una decisión que en derecho se conoce como la “muerte civil” de la persona. Suele ser solicitada por familiares y amigos ante un riesgo inminente de daño y, tras un juicio en un tribunal civil, se le otorga la tutela de la persona a un familiar. Con Petkoff no hubo juicio, ni evaluación médica ni tribunal civil. El tribunal penal que admitió la demanda de Cabello lo despojó de sus derechos civiles.



Pero lejos de la queja, la última edición impresa de este periódico es una oda a la firmeza y a la esperanza. Su paso a la web lo califica como una “oportunidad”, y sus columnistas, reporteros y editores aseguran que seguirán trabajando con las mismas ganas para mantener informados a los venezolanos en estos tiempos en los que abunda la denuncia y escasea la cordura.

“En TalCual no solo defendemos la libertad, democracia y derechos humanos, sino que los ejercemos a cabalidad. Promovemos el desarrollo económico nacional y la equidad social. Por eso dejamos de circular en papel, el pasado, para hacer periodismo combativo del presente y del futuro desde las trincheras que funcionan en el siglo XXI, frente a un gobierno anquilosado, autoritario y antidemocrático.



Nuestra oferta digital es más poderosa, variada e innovadora; con nuestros trabajos de investigación estaremos dando la pelea. Con los formatos digitales y los desarrollos web, seguiremos haciendo periodismo directo a nuestras audiencias para seguir hablando ‘Claro y Raspao’ ”.

Freddy Guevara, en la mira

El máximo tribunal venezolano ordenó levantar la inmunidad y juzgar al diputado Freddy Guevara, vicepresidente del parlamento, de mayoría opositora, por supuestos delitos cuyas penas llegan hasta los 10 años de prisión.



Se lo acusa de “los delitos de asociación, instigación pública continuada y uso de adolescente para delinquir”, señala un comunicado de la Sala Plena del Tribunal Supremo (TSJ). El TSJ, acusado de servir al presidente Nicolás Maduro, no detalló cuándo se habrían cometido esas faltas.



VALENTINA LARES

Corresponsal EL TIEMPO

Caracas