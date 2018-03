El ‘ruido de sables’ que Maduro aún no deja sonar

En la narrativa épica que sostiene el régimen de Nicolás Maduro la neutralización de cualquier conspiración en su contra –real o ficticia– suele ser publicitada con la máxima pompa. El desmantelamiento de la operación Jericó, el Golpe Azul, presuntos intentos de desestabilización, han sido señalados por el régimen como triunfos de la cohesión entre la Fuerza Armada Nacional venezolana y la ‘revolución bolivariana’, sin duda uno de los pilares sobre los que se fundamenta la administración del mandatario.

Pero sobre la detención de nueve militares el pasado 2 de marzo y su presentación ante tribunales militares acusados de “traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar” el régimen de Maduro no ha dicho una sola palabra.



A diferencia de los funcionarios señalados de participar en intentos anteriores, miembros de cuerpos de la aviación y la marina, los apresados a comienzos de este mes son funcionarios del ejército, con mando de tropa y acceso al parque de armas. Siete de ellos son oficiales, cuatro estaban al frente de cuatro batallones: el 312 Grupo de Caballería Motorizado General de Brigada Juan Pablo Ayala, de Caracas; el 432 Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsado General Cipriano Castro, en el estado Guárico; el 413 Batallón Blindado General de Brigada Pedro León Torres, de Valencia; y el 802 Batallón de Apoyo Logístico General de Brigada Juan Antonio Paredes, destacado en San Cristóbal, estado Táchira.



Analistas y periodistas especializados en el sector militar –como la directora de la ONG Rocío San Miguel, y la periodista Sebastiana Barráez– aseguran que detenciones a este nivel “no tienen precedentes” desde el golpe de Estado protagonizado por el propio Hugo Chávez el 4 de febrero de 1992 (4F). Los primeros informes apuntan a que estos oficiales estarían organizando el Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo.



Aunque son escasos otros indicios concretos de que estos militares participaban en algún intento de conspiración, su discreta detención podría demostrar una importante fractura del apoyo militar al régimen de Maduro, que este año se ha volcado a los cuarteles a sofocar deslealtades por la vía de la fuerza, apuntando incluso hacia militares retirados que participaron junto al ‘comandante eterno’ en el golpe del 4F.



Fue así como este mes también fueron apresados el mayor general Miguel Rodríguez Torres, excomandante del Ejército y exministro del Interior de Maduro, y el general Alexis López Ramírez, exsecretario del Consejo de Defensa de la Nación. Ambos han criticado públicamente la gestión del presidente Maduro y al primero se lo acusó de participar activamente en actividades desestabilizadoras, aunque el Gobierno no reconoció la existencia concreta de un movimiento en su contra. La ONG Control Ciudadano asegura en un comunicado que “con estas recientes detenciones, (Maduro) da un paso adelante para intentar blindarse de la amenaza que podría implicar en lo interno la autodenominada Fuerza Armada Nacional Bolivariana chavista, hasta ahora soporte de su propio poder”.

“El descontento en los cuarteles no puede ocultarse, los detenidos van desde sargentos, tenientes, comandantes de batallones hasta generales. Este año se han detenido a más de un centenar de militares y se les ha dictado privativa de libertad a 34 de ellos”, trinó el abogado Alonso Medina Roa, defensor de seis de los nueve militares recientemente detenidos quien en conversación telefónica confirmó a EL TIEMPO que desde entonces no han ocurrido más arrestos de oficialidad, aunque no descarta que sigan los interrogatorios y las pesquisas.



El cúmulo de detenciones de los funcionarios de mando medio y los ‘originales del 4F’ es interpretada como el rompimiento institucional militar del ‘madurismo’ contra el ‘chavismo’ para depuración de mandos a favor del presidente Maduro, pero también apuntan a la profunda politización de la Fuerza Armada Nacional y al hecho de que el mandatario ya no cuenta con los recursos para mantener la lealtad dando beneficios y prebendas.

Además del poder concedido en las áreas petrolera, minera y hasta parcelas políticas como gobernaciones y alcaldías, la creación de un banco, televisora y afines no alcanza para complacer a toda la oficialidad en tiempos de escasez, que sufre los efectos del descontrol económico y social.



“La crisis militar venezolana es resultado lógico y natural de la división y fragmentación partidista que originan el debate político y la confrontación ideológica, mucho más en las terribles condiciones socioeconómicas que atraviesa el país mientras se pretende implantar en Venezuela el socialismo de inspiración totalitaria cubana”, señala el doctor en Historia y profesor de relaciones cívico-militares en la Universidad Simón Bolívar, Hernán Castillo.



“A esto hay que agregar también las denuncias de corrupción y sanciones internacionales a importantes funcionarios militares. La crisis militar venezolana no se trata exclusivamente de una fisura o división entre militares chavistas y militares maduristas. La crisis militar tiene iguales alcances, profundidad y significación que la crisis que vive toda la sociedad”, añadió.

Otra expresión de esa crisis fue el pronunciamiento esta semana del mayor general Clíver Alcalá Cordones, funcionario del Alto Mando Militar en la presidencia de Chávez, quien acusó al Gobierno venezolano de violentar la Constitución y, en ello, justificó el intento de militares de tratar de reencausar la institucionalidad.



“En estas circunstancias, en las que los militares consideran el liderazgo civil incapaz de hacer frente a las arbitrariedades del Gobierno, aumenta la motivación para ellos mismos imponer la razón y alzar la voz ante la desviación de las funciones gubernamentales”, dijo.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas