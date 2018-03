MUD venezolana reitera que Falcón no es el candidato de la oposición

Sin documentos formales y con solo un par de trinos, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se deslindó este miércoles del exgobernador Henri Falcón, quien se inscribió el martes como candidato presidencial para enfrentar a Nicolás Maduro, contraviniendo la decisión del bloque opositor –al que pertenece con su partido político, Avanzada Progresista– de no participar en las elecciones convocadas para el 22 de abril.

“Con este paso, Henri Falcón se aparta de la Unidad y del sentimiento democrático del pueblo venezolano. No podemos convalidar un sistema electoral fraudulento. Llamamos a toda Venezuela a seguir luchando por el cambio democrático”, dijo la coalición opositora, que con esta fractura suma una nueva demostración de fragilidad en su liderazgo para impulsar un cambio de gobierno.



Pero, más allá de la lectura interna, la candidatura de Falcón es evaluada por la mayoría de la oposición como la pieza que necesitaba el régimen de Maduro para promocionar las venideras elecciones como legítimas y competitivas, pues se trata de la única figura opositora con algún peso político nacional que concurrirá.



Al menos para la prensa oficialista, ese objetivo se cumplió, pues la de Falcón fue promocionada desde el primer minuto como “la candidatura de la oposición”.



Falcón comenzó este miércoles mismo a rebatir cualquier acusación de colaboracionista y aseguró que su aspiración busca dejar una ventana abierta a la participación de los opositores.



“Todas las encuestas reflejan que el 65, el 70 por ciento de los venezolanos quieren votar. ¿Entonces son los partidos los que le dicen a la gente que no puede votar? ¿No es esto una gran incongruencia? El Gobierno tiene un rechazo de 80 por ciento”, dijo en entrevista con la emisora venezolana Unionradio.



Falcón recordó que tras perder la gobernación de Lara en las elecciones regionales de octubre del año pasado, fue uno de los primeros en proponer a la MUD que se organizaran unas primarias para escoger un candidato unitario, decisión que de haber sido tomada a tiempo habría dejado a la oposición mejor preparada para el escenario electoral presidencial.



Aunque ideas como esta revelan una claridad política que no comparte la dirigencia opositora, su pasado chavista –se apartó de la revolución bolivariana en el 2010– y formación militar no le ayudan demasiado a vencer la intensa desconfianza y polarización que caracterizan la escena política venezolana. Quizá por eso, y consciente de que la jugada pueda costarle aún más caro, el exgobernador y aspirante a presidente se construye paralelamente una vía de escape de su candidatura, al asegurar que si no mejoran las condiciones de la competencia retirará su nombre de la boleta, en la que solo él y el presidente Maduro son los candidatos de peso.



Estas rectificaciones son las mismas que exigió la MUD en las conversaciones en República Dominicana y que este miércoles reiteró en un documento: una nueva fecha electoral, revisión y reapertura del Registro Electoral, acceso igualitario a los medios de comunicación, una misión de observación internacional.



Solo una de las peticiones de la MUD no es punto de honor para Falcón, y es que se reconfigure la directiva del Consejo Nacional Electoral, que este miércoles extendió por 48 horas más el lapso para que los aspirantes a las elecciones presidenciales formalicen sus candidaturas.



A su juicio, si la oposición pudo ganar las elecciones parlamentarias del 2015 con esta directiva comicial, también puede hacerlo en las presidenciales si se manifiesta en las urnas la mayoría de los venezolanos.



Falcón reiteró que hasta el fin de semana pasado, varios miembros de la oposición, entre ellos Henrique Capriles, sostuvieron reuniones con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez en procura de conseguir algún cambio en las condiciones electorales.



El oficialismo se niega a aplazar las elecciones presidenciales más allá del 20 de mayo. Hasta ahora, los inscritos para el proceso electoral son el pastor evangélico Javier Bertucci , el ingeniero en electrónica Reinaldo Quijada, el exmilitar Francisco Visconti, el empresario Luis Alejandro Ratti, Falcón y el presidente Maduro.



VALENTINA LARES MARTIZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CARACAS