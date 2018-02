Opositora MUD no participará en presidenciales del 22 de abril

Tras semanas de debates internos y algunos contactos con el régimen para tratar de lograr mejores condiciones para participar, la coalición opositora reunida en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) anunció este miércoles su decisión de no presentar candidato para la elección presidencial convocada para el próximo 22 de abril.

"El evento prematuro y sin condiciones que se anuncia para el 22 de abril es solo un show del propio gobierno (de Nicolás Maduro) para aparentar una legitimidad que no tiene", señaló la MUD en un comunicado publicado en la tarde. "Estas no son elecciones. Nuestro objetivo es lograr elecciones de verdad".

Se desprende del documento y de las declaraciones de los voceros de la MUD que esta posición no implica, al menos en primera instancia, un llamado abierto a la abstención. En cambio, el plan de los principales partidos opositores es buscar que este año se realicen las elecciones presidenciales pero bajo las condiciones establecidas en la ley.

Sin embargo, en la rueda de prensa -en la que no estuvieron figuras como Henry Ramos Allup o Henrique Capriles- no se precisó cómo se articulará la lucha por esas condiciones, más alla de la creación de un "frente amplio por elecciones de verdad". Se supone que, además de la decisión de no participar, la oposición debe responder muy pronto a la pregunta sobre cómo reaccionará el 23 de abril.

Pero mientras tanto, la MUD reitera que las condiciones mínimas para unos comicios competitivos incluyen su realización a partir de la segunda mitad del año y bajo el escrutinio de una observación internacional presente "en todas las etapas del proceso electoral".

La oposición reitera que las condiciones mínimas para unos comicios competitivas incluyen su realización a partir de la segunda mitad del año FACEBOOK

TWITTER

Para los opositores, el marco más claro que garantizaría su participación fue establecido el 2 de diciembre en las conversaciones que se llevaron a cabo en República Dominicana, donde, además de la fecha y la observación internacional, exigieron la conformación de un Consejo Nacional Electoral equilibrado en su directiva y que se permitiera la votación de los venezolanos en el exterior.

La diáspora venezolana sería uno de los músculos opositores de mayor envergadura en caso de que se les permitiera, sin mayores cortapisas, inscribirse en el Registro Electoral en las embajadas venezolanas. El proceso hoy es lento y lleno de requisitos.

A pesar de que en la MUD coexisten casi todos los partidos que se oponen al régimen chavista, algunos partidos como Avanzada Progresista -con el ex gobernador Henri Falcón dispuesto a ser candidato- son proclives a participar en la votación.

Sin embargo, el plazo establecido por el CNE para la inscripción de candidatos vence el próximo lunes y será entonces cuando se sabrá quién está dispuesto a complementar la tarjeta en la que, hasta ahora, solo figura Nicolás Maduro.Henri Falcón y el antiguo dirigente adeco Claudio Fermín han ofrecido sus candidaturas, pero el único que ha formalizado su intención de ser candidato es el pastor evangélico Javier Bertucci, que aparte de su oficio religioso ha sido señalado en investigaciones periodísticas por tener empresas registradas en paraísos fiscales.





Valentina Lares Martiz

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas