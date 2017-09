Maduro propone destituir gobernadores que no acepten Constituyente

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este jueves ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que se destituyan aquellos gobernadores que sean escogidos en las próximas elecciones regionales -a celebrarse en octubre- que no se subordinen a los mandatos de esta junta.

"El poder constituyente se tiene que hacer sentir (...) es mi opinión como jefe de Estado (...) todos los gobernadores o gobernadoras que resulten electos tienen que subordinarse al poder constituyente si no deben de ser destituidos de inmediato", dijo ante la plenaria en cadena obligatoria de radio y televisión.



La propuesta, a la que Maduro calificó de "pequeña opinión", se refiere a los gobernadores que serán electos el próximo mes, a petición de esta Asamblea dado que en principio estaban pautadas para diciembre.



"Democracia y libertad reinan en Venezuela", agregó en referencia a estos comicios.



Según el mandatario, quienes se han inscrito como candidatos han aceptado, "de manera explícita", el poder de la Constituyente.



"Todo partido político, candidato, candidata, está aceptando de manera explícita, pública y directa los poderes originales, plenipotenciarios y magnos de esta Asamblea Nacional Constituyente. Imposible que asuma ningún gobernador o gobernadora si no acepta las elecciones adelantadas y decretadas" por la Constituyente, destacó.



Más temprano, el candidato chavista por la Gobernación del estado Anzoátegui Aristóbulo Istúriz afirmó que las elecciones regionales están pautadas para el 15 de octubre, pese a que el Poder Electoral aún no se ha pronunciado al respecto.



Por su parte, la oposición, que pasa por un momento de antipatías con sus partidarios desmovilizados y su poder de convocatoria menguado tras varios meses de protestas antigubernamentales, realizará este domingo un proceso interno para determinar los 23 candidatos que le representarán en las elecciones regionales.



EFE