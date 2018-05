Maduro llama ‘imbécil’ a Santos por desconocer resultados electorales

El presidente venezolano Nicolás Maduro arremetió una vez más contra su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, a quien llamó “imbécil” tras advertir que no reconocerá los resultados de los comicios presidenciales del domingo.



"Por ahí salió el imbécil de Santos diciendo que él no reconoce los resultados de las elecciones, es una falta de respeto a ustedes. Ellos ya saben que a Maduro no le gana nadie el domingo 20 de mayo", dijo el mandatario durante un mitin de campaña en La Fría, en el estado Táchira (frontera oeste con Colombia).

De visita en Madrid, Santos reiteró este lunes que su país no reconocerá el resultado porque son "unas elecciones amañadas que ya tienen el resultado previsto", y auguró que el gobierno de Maduro "no va a perdurar" cercado por la grave crisis económica.



"Nos importa un carajo, Juan Manuel Santos. Vete pal' carajo, viejo Juan Manuel Santos tú y tu oligarquía", añadió Maduro desde una gran tarima donde llovieron papelillos de colores y se presentaron músicos que interpretan los temas de campaña.

Santos también afirmó en Madrid -donde se reunió con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy-, que "el régimen (venezolano) no va a durar mucho" porque hay que "ver cómo está haciendo agua, cómo se está desmoronando" a raíz del colapso económico.



Colombia ha recibido un millón de venezolanos que emigraron forzados por la crisis. Tradicionalmente celebrados en diciembre, los comicios fueron adelantados por decisión de la Asamblea Constituyente, un órgano oficialista que rige el país con poderes absolutos.



Los partidos mayoritarios de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se marginaron al considerar que no existe transparencia en el proceso, postura que respaldan Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima (integrado por 14 países latinoamericanos), que no reconocerán las votaciones. El Grupo de Lima llamó este lunes en México a suspender los comicios.



Las crisis venezolana se refleja en una hiperinflación que treparía por encima de 13.800 por ciento en 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en escasez de alimentos, medicinas y todo tipo de bienes básicos.



AFP