La revolución 'será tu pesadilla por 100 años': Maduro a Santos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deseó este martes a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, una larga vida para que la llamada revolución bolivariana sea "su pesadilla" por 100 años, en referencia a un comentario que hizo el mandatario colombiano hace días durante una entrevista.

"Se la pasa hablando de Venezuela por el mundo y que (...) Venezuela es su pesadilla. Prepárate, Santos. Ojalá puedas vivir 100 años, Santos, para ser la pesadilla tuya 100 años, porque aquí la revolución va a seguir mandando, gobernando, trabajando, construyendo el socialismo", dijo Maduro a través del estatal VTV.



El pasado jueves, el presidente de Colombia aseguró que Venezuela es su "peor pesadilla", ya que una "implosión" en esa nación vecina puede convertirse en un "problema tremendo" para el proceso de paz y en la nación cafetera.



"Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela", afirmó Santos tras ser consultado durante su visita a Londres acerca de su preocupación por el efecto en su país que puede tener el contexto regional y en particular la situación venezolana.



Por otra parte, Maduro señaló este martes que en Venezuela hay problemas con la industria farmacéutica debido a la dependencia de productos importados y, además, del "sabotaje tremendo" que han causado, según él, las sanciones económicas de Estados Unidos contra la nación caribeña.



En ese contexto, el jefe de Estado puso como ejemplo una situación que, aseguró, se dio con Colombia en la que el Gobierno de Santos prohibió se vendieran unas medicinas que Venezuela importaba desde ese país.



Ante esto, Maduro calificó de "malvado" e "hipócrita" a su homólogo.



Las medicinas "no las compraremos en Colombia, Santos. Trágate tus medicinas, las estamos comprando en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína. Hay que ser bien malvado, vale (...) Trágate los productos que no le quieras vender a Venezuela", resaltó.



Venezuela atraviesa una severa crisis económica que, en el marco macroeconómico, se ha visto desvelada una vez que el país fue declarado en suspensión de pagos o "default" por varias calificadoras de riesgo.



EFE