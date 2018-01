Nicolás Maduro fuerza presidenciales exprés en Venezuela

La desgastante crisis venezolana presagiaba una jugada audaz por parte del régimen de Nicolás Maduro, y este martes fue anunciada por un decreto de la Constituyente: “Antes del día 30 de abril debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Corresponde al Poder Electoral fijar la fecha”, leyó el constituyente Diosdado Cabello.

“No vamos a tener problema con la candidatura revolucionaria –prosiguió–, tenemos un solo candidato para la continuidad de la revolución”, dijo, refiriéndose a Maduro, quien hace unas semanas había anunciado su intención de reelegirse en las presidenciales de este año, que normalmente se realizan en diciembre, pautadas según los tiempos establecidos en la Constitución.



El propio Maduro, minutos después, se puso “a la orden” para ser candidato y se espera que el venidero 4 de febrero, cuando se cumplen 26 años del golpe de Estado liderado por Hugo Chávez, sea proclamado.



El anuncio ratificó las hipótesis de que tras el triunfo del chavismo en las pasadas regionales y municipales –realizadas en octubre y diciembre respectivamente–, el régimen adelantaría las presidenciales. Esto, para organizarlas bajo los mismos parámetros y con la misma directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), de abierta inclinación oficialista.



Aunque el CNE aún no ha dicho la fecha exacta, se prevé que convoque las presidenciales para el domingo 4 de marzo, un día antes de cumplirse los cinco años de la muerte del ‘comandante’.



Además de rechazar la observación internacional de organismos multilaterales en los procesos electorales de los últimos 15 años, el CNE no ha permitido la revisión del Registro Electoral y en las elecciones de 2017 realizó a última hora migraciones forzadas de electores a otros centros de votación.



Estas son apenas algunas de las irregularidades que impulsaron una fuerte abstención entre los opositores, otro elemento clave que explica los últimos triunfos electorales del oficialismo.

Estos asuntos formaban parte de las conversaciones en la mesa de diálogo en República Dominicana, por lo que, al anunciar de una vez la fecha de las elecciones, el Gobierno parece haber pateado este mecanismo, en el cual participaba para suavizar su imagen y tratar de aliviar las sanciones financieras impuestas desde Washington.



El lunes, al unirse la Unión Europea con sanciones a siete funcionarios del régimen, este aceleró la respuesta: “Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones”, dijo Cabello.



Otra de las razones que impulsa al chavismo es que en este momento, el liderazgo opositor y los partidos políticos opuestos al régimen se encuentran en uno de sus momentos de mayor dispersión. La dirigencia opositora está tan dividida que no solo no cuenta con un candidato único que pueda hacerle frente al chavismo —condición prácticamente necesaria para hacerle frente a la maquinaria electoral oficial—, sino que tampoco ha llegado a ningún consenso acerca de presentar o no una tarjeta unitaria, o, incluso, si participará del todo.



Mientras los partidos Primero Justicia y Voluntad Popular anunciaron su intención de renunciar a su propia identidad para participar con una tarjeta y candidato único en las presidenciales, Acción Democrática ha tocado la nota discordante al advertir que cumplirá con la renovación exigida por el CNE y la Constituyente para poder presentar su propia tarjeta en la boleta presidencial.



Henry Ramos Allup, secretario general del conocido ‘partido blanco’, advirtió además su intención de participar en unas primarias de la oposición.



Hasta ahora, las primarias lucen como el único camino eficaz para que la oposición pueda lanzar un candidato, entre un abanico de opciones en las que sus más fuertes personajes, Henrique Capriles y Leopoldo López, se encuentran inhabilitados. Quedan así nombres como Henri Falcón, exgobernador del estado Lara –quien lanzará su candidatura hoy–; Manuel Rosales o Juan Carlos Guanipa, exgobernadores del Zulia.



Aunque el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, aparece nombrado espontáneamente como un posible candidato en varias encuestas, este siempre ha rechazado la posibilidad de participar en política.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas