Maduro en contra de las carreras universitarias que no aportan al país

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este lunes en contra de las carreras universitarias que a su juicio no guardan relación con el desarrollo del país, sumido en una severa crisis económica, y pidió a sus ministros tomar cartas en el asunto.



"No puede haber universidades graduando miles y miles de profesionales en carreras que no tienen nada que ver con el desarrollo del país", dijo el mandatario durante un acto de graduación de policías en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) en Caracas.

Maduro explicó que este asunto es una "insistencia" de su parte que piensa "mantener" hasta "lograr que todas las universidades" estén "conectadas con el Plan de la Patria 2025", una suerte de programa de gobierno elaborado por simpatizantes de la llamada revolución bolivariana.



"Yo voy a insistir en ese tema un millón de veces hasta que lo vayamos logrando", prosiguió y aclaró que las "prioridades del desarrollo nacional" ya fueron establecidas en plan chavista de administración.



A su juicio, en Venezuela se debe dar prioridad a "las carreras que tienen que ver con el desarrollo económico industrial, agroindustrial, agrícola (...) científico, técnico, y tecnológico del país". Asimismo, a los estudios relacionados con "los derechos de la salud, de la educación, de la cultura, de la vivienda".

El jefe del Estado venezolano no hizo mención al conflicto laboral que mantienen las 20 principales universidades del país, todas gratuitas. Desde hace 22 días el personal docente, obrero y administrativo de estas casas de estudio ha protagoniza protestas y paros parciales de actividades para exigir mejoras salariales que les permitan enfrentar la crisis económica nacional y la inflación diaria de 2,8 por ciento.



