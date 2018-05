Maduro dice que está listo para hacer cambios económicos en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este martes que está preparado para aplicar los "grandes cambios económicos" que necesita el país tras las elecciones del 20 de mayo, en las que busca su reelección ante una debilitada oposición.

Maduro ha sido criticado por parte de la comunidad internacional, que reclama comicios transparentes y justas en una Venezuela que sufre una profunda crisis económica, escasez de productos básicos y medicinas, fallas de algunos servicios públicos y una hiperinflación que ha empujado a muchas empresas como Kellogg a dejar el país.



"El 20 de mayo tenemos una tarea central y el mensaje va a ser central que lo escuche un país entero: Venezuela necesita grandes cambios económicos y los vamos a hacer nosotros", dijo Maduro en un mitín electoral en la localidad de Charallave, a unos 64 kilómetros al sur de Caracas.



El presidente, quien ha dicho que acabará con las crisis después de los comicios boicoteados por la oposición, no indicó las razones por las cuales no ha tomado medidas económicas hasta ahora para reactivar el aparato productivo y tampoco dio detalles el martes de su plan.



Venezuela "necesita una gran renovación del sistema de producción, distribución, comercialización y sobre todo, necesitamos establecer un sistema de precios que se respete y que respete al pueblo", dijo Maduro. "Si ustedes me dan su poder el 20 de mayo yo les juro (...), yo les juro con mi vida misma que yo me dedicaré a hacer todos los cambios económicos que necesita Venezuela para ir a una época de renacimiento", añadió.



Los críticos del mandatario de 55 años lo culpan de no hacer los cambios necesarios para enderezar el rumbo económico del país, que descansa sobre las mayores reservas de crudo y en el que se calcula que la pobreza es del 87 por ciento.



Maduro acusa a sus opositores de llevar a cabo una "guerra económica" con apoyo de Estados Unidos.