Ascienden a miles de militares en Venezuela por su " lealtad" a Maduro

El gobierno venezolano ascendió este lunes a 16.900 militares en reconocimiento a su " lealtad", aspecto que se ha vuelto recurrente en el discurso del mandatario Nicolás Maduro en medio de denuncias de conspiración.

"Evaluamos la lealtad que cada hombre y cada mujer puso en sus manos, en su pensamiento, en su accionar, en cada tarea que hizo durante el grado que le correspondió transitar", dijo el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.



Durante una de las ceremonias de promoción de oficiales y personal de tropa, Padrino señaló que fue un proceso riguroso y justo, que sirvió para medir el grado de compromiso de toda la Fuerza Armada con la "revolución bolivariana".



"Hemos evaluado la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en estos oficiales que hoy reciben sus nuevos grados en todo el territorio", sostuvo.



Maduro multiplicó en los últimos meses sus llamados a la FANB a "cerrar filas contra la traición", ante supuestos planes para dividir a los militares y propiciar su caída en medio de la grave crisis política y socioeconómica.



El pasado 24 de mayo, cuatro días después de su controvertida reelección, el mandatario anunció la captura de un grupo de militares acusados de conspirar contra esos comicios, azuzados por la oposición y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos.



No precisó el número ni el rango de los implicados. Sin embargo, Alfonso Medina, uno de los abogados defensores, aseguró a la AFP que se trata de ocho militares -entre ellos dos generales- y un civil, quienes fueron imputados ante una corte castrense por traición a la patria, instigación a la rebelión y motín, entre otros.



Asimismo la ONG Foro Penal, que defiende a opositores acusados de delitos políticos, anunció el pasado 20 de junio que cinco militares y tres civiles fueron condenados a prisión de tres a seis años sindicados de haber participado en un complot golpista denunciado por Maduro en 2015.



El ministro dijo que para los ascensos se tuvo en cuenta en particular "el papel" de los aspirantes en la "estabilidad institucional del país y la preservación de la democracia y la paz", en alusión a protestas opositoras contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.



También, el "respeto de los derechos humanos", añadió. "Ascender (...) en socialismo no tiene absolutamente nada que ver con los méritos o la mal llamada meritocracia capitalista; en socialismo los méritos los evaluamos de manera inclusiva, igualitaria, no son méritos nobiliarios, ni aristocráticos que tengan que ver con clases sociales", remarcó el general en otro acto.



Con amplio poder político y económico, los militares son considerados por especialistas como el principal sostén de Maduro.



