Maduro pide a opositores ser garantes en excarcelación de políticos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso este lunes a un grupo de opositores que sean "garantes democráticos" de un proceso de "pacificación" que lleve a la "liberación de muchos actores" políticos, encarcelados al parecer por estar vinculados con protestas que derivaron en violencia.

"Gobernadores de la oposición se los digo y públicamente les propongo que se conviertan en garantes democráticos y fiadores de un proceso de pacificación, que lleve a la liberación de muchos actores políticos vinculados a la violencia", dijo Maduro en un acto televisado del Consejo Federal de Gobierno, instancia que agrupa varios niveles de Gobierno del país.



No se conoció de inmediato la respuesta de los opositores a la propuesta, o los nombres de quienes puedan ser liberados en los próximos días. El presidente venezolano indicó a finales de la semana pasada que daría un "nuevo comienzo" a su administración, luego de su triunfo por amplio margen en los comicios del pasado 20 de mayo, que no reconoce la oposición ni una parte de la comunidad internacional.



En tal sentido, el Gobierno venezolano mostró gestos de reconciliación tras la liberación el pasado viernes de al menos 20 personas consideradas como "presos políticos" por varias ONG del país.



"En los próximos días me voy a atrever a tomar decisiones en ese sentido, en esa dirección", añadió al respecto Maduro, quien condicionó las liberaciones a la firma de un compromiso "por escrito".

"Establecer que esos actores políticos para los que he solicitado medidas de beneficio y libertad se comprometan por escrito, de palabra y de acción, a no volver a la conspiración, al complot, al golpe de Estado, a la guarimba (protesta violenta)", explicó.



La propuesta de Maduro surge luego del motín que estalló hace ya dos semanas en los calabozos de la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide, y en el que los reos, considerados "presos políticos" por la oposición, denunciaron violación de derechos humanos y retardo procesal.

Este lunes, la esposa de Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal del estado de Táchira y reo en El Helicoide, Patricia de Ceballos, denunció las "deplorables" condiciones del recinto penitenciario y criticó que algunos procesados, que aseguró poseen boletas de excarcelación, permanezcan detenidos.



Según el Foro Penal, que defiende a la mayoría de los imputados en estos casos, son cerca de 350 los "presos políticos" en el país.



