Hasta los militares quieren salir de Venezuela

Efectivos militares se han sumado al éxodo de venezolanos a Colombia y Brasil, huyendo de cuarteles y obligando al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a llamar a militares jubilados y milicias para llenar el vacío.



Las altas tasas de deserción en las bases de Caracas y en el campo están complicando los planes de seguridad para las elecciones presidenciales que se celebran en 13 días, las cuales requieren por ley la custodia militar de material y maquinaria electoral en los centros de votación.

"El numero no se sabe porque solía publicarse en el Boletín Oficial. Ahora no", dijo Rocío San Miguel, directora de Control Ciudadano, un grupo de vigilancia militar en Caracas. San Miguel dijo que los soldados están huyendo por la misma razón que los ciudadanos: "Los salarios son bajos, la calidad de la comida y la ropa no es buena".

La semana pasada, efectivos con rango hasta de generales fueron llamados y alojados durante varios días en sus unidades. Jubilados y milicianos también fueron contactados por sus superiores, de acuerdo con un oficial retirado que pidió que no se revelara su identidad por temor a enojar al régimen.

Cargos del Gobierno están formando a estas personas para los comicios, dijo un segundo oficial retirado. Cientos de miles de venezolanos huyen de un colapso social, de la aglomeración en las ciudades y campamentos improvisados en la región en la mayor emigración masiva de la historia moderna de América Latina.



La hiperinflación ha hecho que la moneda carezca prácticamente de valor y la malnutrición es endémica. Casi 2 millones de venezolanos viven fuera del país.

El régimen encarceló y prohibió a opositores y llevó a cabo una ola de arrestos antes de la votación del 20 de mayo. Las organizaciones estadounidenses y regionales se han negado a reconocer la legitimidad de la votación, y la principal coalición opositora ha prometido un boicot frente a lo que dice que será un proceso fraudulento.



​Las elecciones venezolanas son supervisadas por el Ejercito, la fuerza más poderosa del país y cada vez mas interconectada con el régimen de Maduro. El llamado Plan República establece el despliegue de seguridad del Ministerio de Defensa que comienza la víspera del día de las elecciones y dura hasta el día siguiente.



Pero el nivel de deserciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha aumentado exponencialmente en el ultimo año, especialmente entre las tropas de rangos inferiores. Al menos 10.000 soldados han solicitado la baja, según datos de Control Ciudadano en marzo.



