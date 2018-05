La abstención podría ganar las elecciones de este domingo en Venezuela

Se calcula que la abstención para las elecciones presidenciales de Venezuela será tan alta que incluso el índice podría superar al que obtenga el candidato que sea elegido.



Partidos como la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) promueven la abstención y han hecho un llamado a la ciudadanía para no “convalidar el fraude” de este domingo.

Esta no es la primera vez que la oposición llama a sus simpatizantes a no votar. En 2005 ya lo había hecho para las elecciones parlamentarias.



Como resultado, en el 2005 solo votaron el 25% de los venezolanos. Según las encuestas, no más del 40% de la población afirmó estar “muy dispuesto” a ir a votar el próximo domingo.



Sin embargo, en esta oportunidad, la abstención no fue una propuesta acogida por toda la oposición. Uno de los que no está de acuerdo con esta postura es el exgobernador y candidato Henri Falcón, quien califica la abstención de un “error”.



Nicolás Maduro deberá ganarle a tres candidatos más para ser reelegido: Javier Bertucci, Reinaldo Quijada y el opositor Falcón, quien desobedeció al MUD al presentar su candidatura.



En Venezuela no existe el quórum electoral, así que aunque la abstención gane, quienes voten elegirán elegido al presidente, el próximo domingo.



No obstante, la abstención podría ser un argumento para la oposición y para la comunidad internacional para reclamar la ilegitimidad de los comicios.



EL TIEMPO.COM

*Con información de EFE