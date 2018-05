Venezuela confirma liberación de prisionero estadounidense

El mormón estadounidense Joshua Holt, detenido desde hace dos años en Venezuela acusado de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue liberado y está en viaje a Estados Unidos, informaron este sábado fuentes oficiales de ambos países.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció en Twitter la noticia, que fue más tarde confirmada por el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez. "Aterrizará en DC esta tarde y estará en la Casa Blanca junto a su familia cerca de las 7:00 P.M. El gran pueblo de Utah estará muy feliz!", tuiteó Trump.



Inicialmente el mandatario no identificó al ciudadano estadounidense, pero el senador por el estado de Utah, Orrin Hatch, confirmó que Joshua Holt y su esposa Thamy "están en camino" a Estados Unidos. A solicitud del presidente Maduro, "el poder judicial dio el correspondiente beneficio de libertad plena a estos dos ciudadanos y (...) ya se encuentran volando hacia Estados Unidos", declaró por su parte Rodríguez a periodistas.



La liberación de Holt tiene lugar luego de que el senador estadounidense Bob Corker, presidente del Comité de relaciones exteriores del Senado, se reuniera en Caracas el viernes con Maduro. En un comunicado, Hatch elogió los "cruciales esfuerzos" de Corker, y agradeció especialmente al comité de relaciones exteriores del Senado por su "fundamental" ayuda.



"En los últimos dos años he trabajado con dos administraciones presidenciales, innumerables contactos diplomáticos, embajadores de todo el mundo, una red de contactos en Venezuela y el propio presidente Maduro, y no podría estar más honrado de poder reunir a Josh con su dulce y sufrida familia en Riverton", dijo Hatch.



La familia de Holt celebró la noticia, pero pidió reunirse con los liberados antes de conceder entrevistas. "Estamos agradecidos a todos los que participaron en este milagro", dijo en una breve declaración divulgada en Caracas por el abogado de Holt, Carlos Trujillo.



AFP