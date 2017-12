Con cuentagotas liberan a los presos políticos de Venezuela

Ni 80 ni 69 como dijo inicialmente, hasta ahora el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro ha accedido a la liberación de 44 presos políticos desde el sábado hasta la noche de este lunes.



Entre los liberados se destacan el exalcalde de Barquisimeto Alfredo Ramos y, la madrugada de ayer, el asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, que tenían seis meses tras las rejas sin que se les hubiera presentado siquiera ante un tribunal.

Esa es apenas una de las decenas de irregularidades que caracterizan los “procesos judiciales” contra los presos políticos en Venezuela, a quienes se les aplica la peor forma de justicia posible, aquella en la que no se cumplen los lapsos ni se acatan las órdenes más elementales.



Tal es el caso de 14 funcionarios de la Policía de Chacao –de los cuales fueron liberados 12 el domingo– que aunque tenían boleta desde hacía más de un año, las autoridades del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) se negaban a recibir.



Otros casos tan terribles como estos son los de Alejandra González y Betty Grosi, apresadas hace más de dos años y cuyos expedientes “se perdieron” al momento de ser distribuidos cuando tocaba la asignación del tribunal que los enjuiciaría.

20 por ciento

El sistema venezolano nunca se apuró a resolver esa situación, y ellas tenían más de un año sin saber qué ocurría con sus casos.



Estas primeras liberaciones representan apenas 20 por ciento del total de presos políticos que hay en el país, según contabiliza el Foro Penal Venezolano, la organización no gubernamental que asiste a la mayoría de forma gratuita.



Actualmente, señalan que existen 268 presos políticos y advierten que el gobierno tiene una política de “puerta giratoria” con ellos, pues así como va liberando a algunos, enseguida hace nuevas detenciones.

No encarcelar más

“La mejora no está solo en liberar algunos sino en liberar a todos y no encarcelar mas”, apunta el director de ese organismo, Alfredo Romero, a través de su cuenta de Twitter.



Los parámetros para estas liberaciones de Navidad han sido completamente discrecionales.



Ni la presidenta de la Constituyente impuesta por Maduro, Delcy Rodríguez, ni el fiscal designado por esa instancia, Tareck Saab, han explicado las razones jurídicas por las cuales unos presos serán soltados y otros no, como es el caso del exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, quien todavía no figura como uno de los posibles liberados.



Hasta ahora, ninguno sabe cuáles son las “medidas sustitutivas” que deberán seguir a partir de ahora, pues no tienen libertad plena y deberán presentarse ante tribunales.



Queda claro entonces que esta decisión responde a parámetros políticos y es una de las primeras consecuencias concretas de las conversaciones que llevan el régimen y la oposición en República Dominicana y que serán retomadas el 15 de enero. Ese carácter político quedó más confirmado cuando el grupo de los 13 primeros presos políticos liberados fueron trasladados y obligados a escuchar un discurso de Delcy Rodríguez como una especie de alcabala final antes de la libertad.



Sobre el peculiar requisito no se han pronunciado personajes como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero –uno de los artífices del diálogo– o el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quienes se han limitado a saludar las liberaciones.

VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas (Venezuela)

Mejor que se imponga un ‘diálogo sereno’

El papa Francisco pidió el regreso en Venezuela de un “diálogo sereno” por “el bien de todo el querido pueblo venezolano” en su tradicional mensaje de Navidad pronunciado en la plaza San Pedro del Vaticano.



“Confiamos Venezuela al Niño Jesús para que se pueda retomar un diálogo sereno entre los diversos componentes sociales por el bien de todo el querido pueblo venezolano”, dijo el papa Francisco.



El llamado del Papa se dio al día siguiente de la liberación de 44 opositores por decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela.



La situación de los políticos encarcelados forma parte de las negociaciones entre el gobierno y la oposición en República Dominicana para resolver la grave crisis política y económica del país.

EL TIEMPO