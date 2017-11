La Ley contra el odio ‘trata de intimidar a la sociedad venezolana’

Parece un capítulo tropical y pobremente redactado de '1984', la pieza literaria del legendario George Orwell, el hecho de que la Constituyente creada por Nicolás Maduro aprobara en una sola discusión y sin consultas la ‘Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia’, que prohíbe la difusión de mensajes altisonantes en todo tipo de medio de comunicación, incluyendo las redes sociales, para “preservar la paz de la nación”.

En un cuerpo de 25 artículos, la Constituyente borra los principios consagrados en la Constitución de libertad de expresión e información y el derecho a la protesta escudándose en la protección de la nación y las minorías. Y así, además de la prohibición de mensajes sobre discriminación racial o identidad de género, la Constituyente prohíbe mensajes “que promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional”.

El texto no deja claro cuál ente –si acaso, un tribunal– será el encargado de aplicar las sanciones, que van desde 10 años y hasta 20 de presidio.



A los prestadores de servicio radioeléctrico (radio y TV), el texto impone la revocatoria de la concesión en caso de que transmitan los “mensajes de odio” y a los prestadores de servicios en las redes sociales los exhorta al retiro inmediato del mensaje en cuestión so pena de pago de multas.



Estas prerrogativas son, a su vez, tan amplias y discrecionales que son evaluadas por los expertos de la comunicación como una nueva herramienta para promover la censura. “Con una descripción tan genérica sobre incitación al odio, por ejemplo, convocar una protesta puede confundirse con eso. ¿De qué tipo de mensajes está hablando este texto realmente? Cuando se tiene un paraguas tan grande cualquier cosa se puede cobijar en él”, explica a EL TIEMPO el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa.



“Esto no es más que un parapeto para tratar de intimidar al conjunto de la sociedad, una clara promoción a la autocensura, que viene de una Constituyente cuestionada por todos y establece parámetros a la expresión que no son legítimos ni razonables, que usurpa la soberanía y es inaplicable”.



El documento aprobado también sienta las bases para la ilegalización de los partidos políticos, pues exhorta al Consejo Electoral a revocar la inscripción a aquellos que promuevan “actividades” de “incitación al odio”. Vale decir que el régimen de Maduro ha encarcelado a decenas de personas acusándolas del delito de “instigación al odio” por el hecho de protestar en la calle.



“En realidad es una ley para proteger al Gobierno y perseguir e incitar la violencia política, la discriminación y la intolerancia”, declara la abogada Laura Louza, de la organización Acceso a la Justicia.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas