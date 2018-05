Llevar a la gente a votar y otras declaraciones polémicas de Maduro

Estas son algunas de las más polémicas declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que han sido motivo de burla en redes sociales o incluso han generado discusiones con otros mandatarios.

'Vamos a facilitarle al pueblo el transporte para ir a votar'

“Desde mi puesto de mando, le digo al comando Simón Bolívar ¡Atención! Comando Simón Bolívar, de todos los estados, de todos los municipios, de todas las parroquias, atención a las EBCH, Unidades de batalla Bolívar Chávez de todos los centros electorales, vamos a facilitarle al pueblo el transporte para ir a votar… Vamos a facilitarle al pueblo todo lo que haya que facilitarle para que tengamos un remate de participación verdaderamente histórico, necesario que consolide un día de paz, mientras más votemos más paz”.



Estas declaraciones, sumadas a la presencia de puntos rojos cercanos a los puestos de votación, fueron calificados por candidatos como Henry Falcón como “chantajes”.

'900.000 compatriotas. Ya los tenemos'

“900.000 compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo” dijo Nicolás Maduro tras ser elegido en las elecciones de abril de 2014.



El mandatario afirmó conocer la identidad de quienes no votaron por él. Días después Henrique Capriles se pronunció al respecto y afirmó que esta sería una prueba para demostrar que las elecciones habrían sido fraudulentas porque Maduro no debería tener acceso a este tipo de información, si se supone que el voto es secreto.

'Basura corrupta' al referirse a Mariano Rajoy

“Racista te dije Rajoy, colonialista te dije Rajoy, basura corrupta te dije Rajoy, basura colonialista, a Venezuela se respeta, este es el pueblo de Simón Bolívar”. Le dijo Maduro al presidente del Gobierno español en abril del 2016 cuando este declaró a favor de la Ley de Amnistía y la liberación de presos políticos en el vecino país.

Colombia es 'malagradecida'

En enero del 2017 Maduro afirmó que Colombia era “malagradecida” con Venezuela y que su país sufría muchos problemas por culpa de la inacción del gobierno colombiano en temas como el contrabando de gasolina y de productos de primera necesidad: “Ustedes no saben todo lo que nosotros hemos hecho por la paz de Colombia, pero no pueden ser malagradecidos. Lo mínimo que tiene que hacer el ser humano es agradecer”.

'Me van a ver porque así llueva, truene o relampaguee; por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas'

“¿No me quieren ver en Lima? Me van a ver porque así llueva, truene o relampaguee; por aire, tierra o mar, llegaré a la Cumbre de las Américas con la verdad de la Patria”. Dijo en febrero de este año cuando el Grupo de Lima anunció que Maduro no sería bienvenido en la Cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Perú, encuentro al que finalmente no asistió. “En Venezuela mandamos los venezolanos. No manda el grupo de Lima, no manda Kuczynski ni Santos. En Venezuela hay un presidente y se llama Nicolás Maduro” afirmó.

Vista general de la sesión plenaria de la VIII Cumbre de las Américas, en el Centro de Convenciones de Lima (Perú). Foto: EFE

"Open your ears. Don’t let them come to you, Mr. Trump"

“Open your ears. Don’t let them come to you, Mr. Trump. Te lo digo en inglés para que nadie te traduzca” le digo al mandatario norteamericano en 2017 intentando decirle “No te dejes”.



“Le digo a Trump: no se deje llevar a un fracaso, que es como una crónica del fracaso anunciado. Sí se puede otro tipo de relaciones” afirmó y agregó estar en contra de la construcción del muro con México, que calificó como un muro en contra de toda América Latina y el Caribe.



