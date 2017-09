La visita del papa Francisco busca aumentar presión sobre Venezuela

La visita del papa Francisco a Colombia puede aumentar la presión contra la revolución chavista, que enfrenta el rechazo de la comunidad internacional por la represión y su deriva autoritaria.



El Vaticano y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos se han involucrado en la crisis venezolana. La Santa Sede fungió como facilitadora en el fracasado proceso de diálogo adelantado por el régimen del presidente Nicolás Maduro con la opositora Mesa de la Unidad Democrática, mientras que Santos ha denunciado la “destrucción de la democracia en Venezuela” y sugerido facilitar una salida pacífica al conflicto.

Con sus matices en el tono del discurso, el Vaticano y Santos coinciden en exigir a Maduro que atienda las peticiones de la disidencia, que reclama elecciones libres, respeto al parlamento, liberación de presos políticos y el establecimiento de un “canal humanitario” para mitigar la escasez de alimentos y medicinas; y censuran la instalación de la Asamblea Constituyente, que el oficialismo utiliza para liquidar a sus adversarios políticos, reescribir la Constitución y diseñar un Estado a su medida.



Ambos también han sido blanco de los ataques verbales del régimen chavista. Así como suele insultar al mandatario colombiano, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tachó en diciembre pasado al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, de “irresponsable” y de falto “de respeto” por enviar una carta en la que pedía al gobierno venezolano cumplir los compromisos en el marco del fallido proceso de diálogo.



“El Vaticano no es intermediario, el Vaticano no es ningún mediador. Está como invitado, un facilitador. No tiene derecho a veto, ni a hacer propuestas ni a tratar de inclinar hacia el sector A o B su posición. Respete que nosotros no nos metemos con las cosas internas del Vaticano”, dijo Cabello irritado.



El sacerdote jesuita José Virtuoso le dijo a EL TIEMPO que “la visita del papa Francisco a Colombia en el contexto que vive Venezuela es fundamental”. En principio, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) subraya el “gesto especial” del sumo pontífice de conceder una audiencia a la directiva de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que califica de “dictadura” a la gestión de Maduro.

La agenda

Virtuoso apunta que ese encuentro servirá para impulsar dos temas claves: la ayuda humanitaria y la mediación política. “Es una oportunidad excelente para que el Papa pueda abogar y colocar en el escenario internacional la preocupación por la escasez de alimentos y medicinas, y lograr que el gobierno admita la colaboración internacional”, dice el religioso.



“En el tema político, la Iglesia ha sido muy clara, Venezuela tiene que retornar a un régimen democrático, restableciendo el hilo constitucional; requerimos una transición de gobierno, y creo que este es un escenario donde la Iglesia puede ofrecer su concurso a través de la mediación junto con otros organismos internacionales”, sostiene el rector de la Ucab.



El politólogo Guillermo Aveledo observa que “la visita del Papa será un espaldarazo a Colombia y el diálogo político. Esa es la línea del Vaticano”. A su juicio, la presencia de Francisco en Colombia confirma “el aislamiento del gobierno venezolano”.

Aveledo Coll, experto en las relaciones entre la Iglesia y el Estado venezolano, cree que Maduro tratará de sacar provecho de alguna declaración de Francisco que pueda interpretarse como una crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; sin embargo, resalta que el distanciamiento entre Caracas y la Santa Sede es evidente.



“La Iglesia católica ha reforzado en los últimos meses que es una sola voz en torno a la crisis venezolana, que no hay modo de que el gobierno tome la palabra del Papa como distinta a la de la CEV. El gobierno solo quería al Vaticano como mediador si servía a sus intereses, no si en efecto mediaba o procuraba un cambio”, explica el académico.



Ahora para los venezolanos todo queda muy lejos. “Por los problemas económicos que vivimos, Avianca se fue del país y no hay muchas conexiones aéreas, lo que ha impedido que como en otras ocasiones se pueda organizar una peregrinación formal a Colombia”, admite a EL TIEMPO monseñor José Luis Azuaje, primer vicepresidente de la CEV.



A pesar de las dificultades, el obispo confía en que muchos venezolanos harán su mayor esfuerzo para trasladarse y orar con Francisco “por la situación de tanta injusticia que vive el país”. “Tenemos la ilusión de que la Iglesia ayude a facilitar una salida dialogada a la crisis que vive Venezuela; siempre la Santa Sede ha estado a disposición para facilitar una negociación”, comenta el prelado.



Azuaje recalca que la palabra del papa es “sumamente importante” no solo para allanar el camino hacia los acuerdos políticos, sino para reivindicar el valor del ser humano y recordar a los gobiernos que no deben estar “al servicio del poder, sino al servicio de la persona como sujeto actuante de su historia”.



