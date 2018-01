Al declarar ‘no grato’ a embajador, Maduro tensa relaciones con España

Después de anunciar intempestivamente una convocatoria de elecciones presidenciales adelantadas en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro decidió tensar al máximo las relaciones con Madrid, al declarar este jueves como persona non grata al embajador de España en Caracas, Jesús Silva Fernández, algo que en términos diplomáticos representa la expulsión del funcionario.

Sin especificar cuándo exactamente debe Silva Fernández marcharse del país, la Cancillería venezolana afirmó que la decisión fue tomada por las “continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia” del Gobierno español.



De este modo, el régimen venezolano respondió directamente a las sanciones recién impuestas por la Unión Europea (UE) contra siete altos funcionarios –entre ellos, y por primera vez se sancionado, Diosdado Cabello– y de las que España se proclamó el año pasado como principal promotor.



En el documento, el Ministerio de Exteriores venezolano asegura que el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, “realizó una visita a su par estadounidense, para recibir infames instrucciones y someterse a sus designios con respecto a Venezuela, comprometiéndose a asumir el liderazgo de la conspiración en Europa”.



Caracas aduce que una “cúpula” del Gobierno español está recibiendo “inconfesables” beneficios económicos a cambio de haber promovido las sanciones. Esta hipótesis, como tantas otras, se enmarcan en lo que el régimen venezolano asegura que es una conspiración internacional en su contra.



Apenas conocidas el lunes las sanciones de la UE contra sus funcionarios, el régimen venezolano llamó a consultas a su embajador en España, Mario Isea.

El ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, dijo que el Gobierno español responderá con “reciprocidad” a la expulsión de su embajador en Venezuela y garantizó que seguirá trabajando por “todas las vías” para mejorar la situación del pueblo venezolano.



Dastis rechazó las acusaciones de “injerencia”, afirmó que este viernes llevará a la reunión del Consejo de Ministros en Madrid un informe con todas las alternativas a la decisión de Venezuela y garantizó que el Gobierno que preside Mariano Rajoy actuará con “proporcionalidad”, aunque no concretó si se contempla la expulsión del embajador de Venezuela en España.



El ministro español subrayó que lo único que ha hecho España es “ayudar al proceso” de diálogo que se desarrolla en la República Dominicana entre el Gobierno venezolano y la oposición.



Justamente este jueves, los opositores comunicaron que no acudirán a la próxima cita en Santo Domingo anunciada por el presidente dominicano, Danilo Medina, el 28 y 29 de este mes, si el chavismo “no envía señales de querer dar garantías electorales”.



Horas más tarde, la rectora del el Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D’Amelio, dijo que el partido Voluntad Popular, del líder opositor Leopoldo López, quedó “autocancelado” al no haber solicitado la renovación ante ese ente.



Por otro lado, los senadores Marco Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata) pidieron este jueves al presidente de EE. UU., Donald Trump, que tome medidas contra Venezuela y que solicite una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la situación del país.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas

* Con Efe y AFP