Audiencia de diputado acusado de ataque a Maduro continúa

La audiencia de presentación del diputado opositor Juan Requesens y de otras seis personas detenidas por el atentado al presidente Nicolás Maduro continúa este martes para "escuchar los pronunciamientos" del tribunal sobre los delitos imputados, informó el abogado del parlamentario, Joel García.

"Siendo la 01.10 (hora local) de la madrugada del 14/08/2018, culminó la audiencia de presentación del diputado @JuanRequesens. Para hoy a la 01.00 PM (hora local) tendremos la audiencia para escuchar los pronunciamientos del tribunal sobre los delitos imputados y las nulidades solicitadas", dijo en Twitter García.

Siendo la 01:10 horas de la madrugada del 14/08/2018, culminó la audiencia de presentación del diputado @JuanRequesens Para hoy a la 01:00 PM tendremos la audiencia para escuchar los pronunciamientos del tribunal sobre los delitos imputados y las nulidades solicitadas. — joel garcía (@joelgarcia69) 14 de agosto de 2018

El abogado, que indicó que durante la noche de este lunes se celebraron dos audiencias, una con Requesens y otra con otros seis detenidos, dijo que la Fiscalía le imputó al diputado varios delitos, todos objetados por la defensa.



Entre ellos destacó "instigación pública continuada, homicidio calificado con alevosía frustrado, homicidio calificado por motivos futiles frustrado, terrorismo, asociación para delinquir, asociación, posesión ilícita de armas y municiones" y otros que serán evaluados por el juez para ver "cuál de ellos acoge o no".



"La juez debe pronunciarse hoy" sobre esos delitos imputados, apuntó al tiempo que reiteró que "la defensa solicitó la nulidad total del procedimiento porque" dijo, "no cumple" con los procesos "para enjuiciar a un diputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento".

A Requesens no se le permitió ver a sus familiares ni 'personas de confianza' FACEBOOK

TWITTER

Además, según dijo la presidenta la Comisión de Política Interior del Parlamento, Delsa Solórzano, a Requesens no se le permitió ver a sus familiares ni "personas de confianza". En tanto, abogados de la ONG Foro Penal venezolano informaron que la

audiencia de las otras seis personas también continuará hoy y denunciaron que varios detenidos, entre ellos Yanin Pernía, detenida el día del atentado, les manifestaron que fueron "golpeados" y "torturados".



El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial, según explicó el Gobierno que denunció un atentado.



Por el fallido atentado, el martes fue detenido el diputado Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que al parlamentario Julio Borges, quien se encuentra en Colombia.



El Gobierno venezolano ha dicho que solicitó al Gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios. Según la Fiscalía, de momento, son 19 los involucrados.



EFE