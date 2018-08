Si es venezolano y vive en Colombia así puede obtener el PEP

En los últimos días, el Gobierno ha emitido algunas normas para continuar con el proceso de regularización de venezolanos en Colombia.



Este jueves se anunció la legalización de la situación de más de 442.000 venezolanos que se inscribieron en un censo realizado entre el 6 de abril y el 2 de junio pasado.



Así, las personas que se inscribieron en el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) podrán acceder al Permiso Especial de Permanencia (PEP) por dos años y con él tener acceso a servicios básicos de salud, educación y trabajo dentro del territorio nacional.

¿Cómo se puede obtener el Permiso Especial de Permanencia?

De acuerdo con el formulario entregado a los venezolanos por la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGDR), los extranjeros deberán realizar el trámite de expedición del PEP a través de la página web de Migración Colombia.



Para ingresar es necesario tener a la mano el número de formulario que aparece en el registro RAMV.



La plataforma estará habilitada hasta el próximo 02 de diciembre y las fechas definidas por la autoridad migratoria son para que los venezolanos inicien el proceso, es decir, no son fechas límite, sino de inicio del trámite.



Cada tercer día, a partir del 2 de agosto, un grupo de 20 mil venezolanos podrá expedir su PEP. Los turnos se organizaron de acuerdo con el número del formulario de registro, lo que busca evitar congestión en la página web.



Estos son los turnos:

Permiso Especial de Permanencia Foto: Migración Colombia

Los venezolanos que realizaron el RAMV y no tienen el formulario o lo perdieron, deberán ingresar a la página de internet de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGDR) para imprimirlo nuevamente.

Los ciudadanos venezolanos que hayan ingresado a Colombia antes del 2 de febrero por un puesto de control migratorio habilitado sellando su pasaporte, y que aún no cuenten con el PEP, pueden acceder a este documento.



Estos son los requisitos:



-Ser ciudadano venezolano.



- Haber ingresado al territorio colombiano antes del 2 de febrero de 2018, sellando su pasaporte en un Puesto de Control Migratorio habilitado.



- No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.



- No tener una medida de expulsión o deportación vigente.

Las cerca de 450.000 personas registradas se suman a otros 180.000 venezolanos que ya cuentan con PEP y quienes, gracias a los decretos recientes, podrán acceder también a la Red de Prestadores del Servicio Público de Empleo como una ayuda para ingresar al mercado laboral en Colombia.



ELTIEMPO.COM