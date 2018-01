Grupo de Lima rechaza convocatoria a elecciones en Venezuela

El Grupo de Lima rechazó este martes la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de celebrar elecciones presidenciales antes del 30 de abril, dijo el canciller chileno, Heraldo Muñoz.



Al término de una reunión en Santiago, los representantes de 14 países americanos concluyeron que bajo las condiciones actuales, los comicios carecerían de legitimidad, argumentó.

"Esta decisión imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles", dijo al leer un comunicado aprobado por los cancilleres, vicecancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.



"Exigimos que las elecciones presidenciales sean convocadas con una adecuada anticipación, con la participación de todos los actores políticos venezolanos y con todas las garantías que corresponda", agregó.



El presidente Nicolás Maduro dijo el martes que está "preparado" para buscar una reelección por seis años en unos comicios que la Asamblea Nacional Constituyente acordó realizar elecciones antes del 30 de abril. Además, la instancia solicitó una investigación imparcial sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El Grupo condenó la violencia que ha llevado a la pérdida de vidas, asimismo reiteró su condena a que se mantengan presos políticos en el país sudamericano y puso su liberación como un requisito indispensable para pacificar el país.



Los diplomáticos reiteraron la falta de legitimidad y legalidad de las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, además de expresar preocupación por el éxodo de venezolanos y el desafío que representa para los países de la región.



Adversarios de Maduro dicen que su gestión es la causa de la hiperinflación y la larga recesión económica que hace difícil a la mayoría de la población adquirir alimentos y medicinas.

A raíz del llamado a elecciones, el canciller de México, Luis Videgaray, dijo que su país no seguirá participando en un diálogo en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición para intentar buscar una salida a la crisis venezolana.



"Uno de los elementos fundamentales a negociarse en esa mesa es la fecha de la elección, una negociación que no estaba concluida. Si una de las partes, en este caso el Gobierno, de manera unilateral decide la fecha de la elección quiere decir que el proceso de negociación ha dejado de ser serio", afirmó.



En tanto, Muñoz dijo que de no corregirse la decisión, Chile también evaluará su participación en el proceso de conversaciones.



REUTERS