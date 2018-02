Gobierno y oposición de Venezuela discuten términos de las elecciones 

La conducción oficial de la oposición venezolana –todavía encarnada en los partidos que integran la comatosa Mesa de la Unidad Democrática (MUD)– sigue sin tomar una decisión sobre si participará o no en las elecciones presidenciales convocadas para el 22 de abril por la Constituyente impuesta por Nicolás Maduro.

La espera se debe a que la conducción opositora se encuentra en conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro tratando de conseguir algunas garantías para una elección competitiva, lo que no pudo lograr en el fallido diálogo realizado en la República Dominicana.



El principal punto de discordia sigue siendo la fecha de la votación, que la oposición insiste en que se realice a finales del año, pero el Gobierno solo ofrece un aplazamiento de dos meses y que se lleven a cabo entre el 15 y 30 de junio, según le confirmaron a EL TIEMPO dos fuentes de la MUD por separado, que pidieron reserva de su identidad.



Esta ‘oferta’ de aplazamiento incluye una nueva jugada política que rompe el cronograma electoral establecido en la Constitución y que le podría significar al chavismo hacerse con todo el poder formal del Estado: que el día de las elecciones presidenciales también se elijan de nuevo los diputados para la Asamblea Nacional.

Aunque el período del Parlamento actual vence en 2020, la mañana de este martes el constituyente y exvicepresidente Diosdado Cabello hizo la propuesta asegurando que actualmente “existe un vacío” por el supuesto “desacato” de la Asamblea. “Se lo voy a proponer a la Constituyente (…) en todas partes del mundo se adelantan las elecciones legislativas”, señaló.



De los partidos más grandes de la oposición, Voluntad Popular y Acción Democrática habían anunciado que no participarán en la contienda presidencial y no apoyarán candidato alguno.



Aunque con diferencias internas todavía sin resolver, era prácticamente un hecho que los partidos Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo anunciarían su abstención de participar por considerar que no existen garantías para unas elecciones transparentes. El primero trinó que “no participará en la farsa electoral”.



Sin embargo, la propuesta oficial de juntar las elecciones presidenciales con unas nuevas legislativas y que las elecciones se realicen en junio ha vuelto a descalabrar el frágil consenso de los opositores, pues algunos creen que con dos meses adicionales se podrían lograr más garantías por parte del Consejo Nacional Electoral, conformar una amplia coalición de observación internacional y lograr elegir un candidato unitario que devuelva el entusiasmo a la oposición.



“En esencia, esa puede ser una salida a la crisis, que nos midamos todos”, expresó el diputado Simón Calzadilla, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y miembro del Movimiento Progresista, uno de los partidos satélites de la MUD y con el que también tiene afinidad Henri Falcón, exgobernador de Lara y precandidato presidencial.



Hasta la noche de este martes los partidos de la MUD no se pronunciaron oficialmente sobre esa oferta, pero uno de sus líderes confirmó a este diario que las conversaciones con el régimen sí se están llevando a cabo y que la mayoría de los partidos sigue considerando insuficientes los dos meses adicionales que ofrece el Gobierno. “Eso no puede aceptarse, las elecciones por mandato constitucional deben ser a fin de año y solo en ese tiempo es que podemos lograr algunas garantías reales para participar”, afirmó.

Juegos de guerra contra el ‘terrorismo’

Venezuela inició este martes ejercicios militares, en los que estima participarán “más de un millón de personas”, para alistar al pueblo en la “defensa” ante posibles ataques “terroristas”, dijo el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de las Fuerzas Armadas, Remigio Ceballos.



“Este gran ejercicio se inicia el día de hoy (ayer martes) y se mantiene en actividad, en un proceso de planificación durante todos estos días (...), estamos acá movilizando más de un millón de hombres y mujeres que van a participar”, dijo Ceballos en un encuentro con periodistas locales.



El jefe del CEO detalló que unos 328.000 milicianos, 150.000 miembros de tropa de todos los componentes “y 550.000 personas que van a integrar los órganos de dirección para la defensa integral” participarán de estos ejercicios, en atención a un “llamamiento”hecho el sábado por el presidente, Nicolás Maduro.



“Nosotros continuamos ese llamamiento para la milicia, para la reserva, para que todo el pueblo venezolano participe en esta acción que lo que hace es prepararlo para la defensa integral de la patria”, añadió Ceballos.



Los ejercicios militares fueron convocados por Maduro en medio de la tensión diplomática entre Venezuela y Colombia y en época electoral, puesto que el país elegirá a un nuevo presidente para el período 2019-2024 el 22 de abril.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas