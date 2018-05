Fracasan intentos de unificar candidaturas contra Maduro

Los intentos por unificar las candidaturas contra el mandatario Nicolás Maduro en las presidenciales venezolanas del 20 de mayo fracasaron, luego de que sus dos principales rivales, Henri Falcón y Javier Bertucci, no lograron un acuerdo.

El excandidato minoritario Luis Alejandro Ratti -quien declinó para apoyar a Falcón- aseguró este jueves en un comunicado que se reunió con Bertucci para "promover un acuerdo de unidad", pero acusó al pastor evangélico de "darle la espalda a esa alternativa".



Bertucci, por su parte, desmintió el encuentro. "No tuve una reunión con Ratti, tampoco con Falcón. Hubo una reunión entre equipos (...), pero por la política de arrogancia e intransigencia no se pudo ni siquiera entrar a un terreno de negociación", afirmó en rueda de prensa este jueves.



La traba, según Bertucci, es que ni él ni Falcón quieren declinar sus candidaturas. El pastor asegura tener más posibilidades de triunfo frente a Maduro, aunque está tercero en encuestas de firmas como Delphos y Datanálisis.



Bertucci citó cifras de Delphos, que dan a Falcón 24 % de apoyo y a él 19 %, por detrás de Maduro (43 %), entre quienes están "muy seguros de votar". Sin embargo, aseguró que Falcón está "estancado" y que él ha crecido 10 puntos por mes. "Falcón: vamos a sentarnos, a hablar, en escenarios reales. Prácticamente Delphos nos da un empate técnico. Si nos unimos le damos una pela (paliza) al candidato del gobierno", expresó.

El pastor alega que sus seguidores -"chavistas disidentes y cristianos"- no respaldarán a Falcón, mientras que los del exgobernador "no son de él, solo personas que quieren votar contra el gobierno", que tiene 80 % de rechazo según las encuestadoras.



"Yo vengo subiendo y me han llamado que soy un fenómeno. Declinando yo, esos votos se van al abstencionismo. Yo voy a seguir y si nos unimos, podemos ganar por 20 puntos", sostuvo.



Ratti acusó a Bertucci de hacerle "el juego al gobierno" al negarse a apoyar a Falcón. El exaspirante aseguró que los estudios de opinión señalan que Falcón "es claramente el único candidato que puede derrotar a Maduro".

Según el más reciente estudio de Datanálisis 33,4 % de los que están muy dispuestos a votar apoyaría a Falcón en los comicios, mientras que 31,1 % respaldaría a Maduro, lo que representa un empate técnico. Bertucci, por su parte, obtiene 21 %.



