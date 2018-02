Fiscal venezolano dice que desde Colombia planean 'bombardear' su país

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, dijo este lunes que desde Colombia supuestamente se planea "el bombardeo militar, la invasión militar" del país, y advirtió que tanto las Fuerzas Armadas, como las instituciones y el pueblo no lo permitirán "jamás".

"Desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del poder ciudadano y fiscal general de la República, se está planeando nada más y nada menos que reeditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión militar, como es la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela", aseguró Saab en un acto en el estado Anzoátegui (este).



El que fuera gobernador de esta entidad por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) advirtió sin embargo que tal escenario no se permitirá porque, dijo, "aquí está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (ANB) y el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso jamás ocurra en la patria de ( el Libertador Simón) Bolívar".



"Que lo entienda la godarria (sic) colombiana. Aquí vamos a combatir y vamos a resistir. No tenemos miedo", añadió.



Señaló que sus afirmaciones son hechas con "la calma y la reflexión" de quien sabe, agregó "que cada paso que han hecho apunta para el amedrentamiento, para aplicar el terrorismo psicológico teniendo todo el arsenal de propaganda trasnacional a su servicio".



El excanciller venezolano Roy Chaderton apuntó en esta dirección el pasado viernes al defender en una entrevista televisiva la existencia de una "expectativa" de invasión militar al país, aunque no aclaró por parte de quien. "En el intento alocado de invadir nuestro país cada esquina va a ser una trinchera y cada ventana un espacio para un francotirador patriota", afirmó Chaderton.



Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros y su relación ha pasado por diversas épocas. En la actualidad la comunicación entre los Gobiernos se ha tensado sobre todo por la situación en los pasos fronterizos, abarrotados de venezolanos que buscan salir del país para escapar de la grave crisis económica y social por la que pasa desde hace meses.



Además, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha reiterado que para su Gobierno las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 22 de abril, por decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), no tendrán validez.



El gobierno colombiano aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Tarek Saab, pero se pudo conocer que la respuesta la realizaría directramente la canciller María Ángela Holguín, quien se encuentra en Perú.





EFE

