Termina prórroga otorgada por China a Venezuela para pago de deuda

El periodo de gracia que otorgó China a Venezuela para el pago del capital de su deuda venció, dijeron dos fuentes conocedoras de la materia, y desde Caracas buscan renovarlo para evitar que mermen aún más los escasos ingresos petroleros que requiere el Gobierno para paliar la crisis económica y social.

China suavizó hace unos dos años los términos de pago de unos 19.000 millones de dólares en deuda, bajo acuerdos de petróleo por dinero, en virtud de los cuales

Venezuela envía crudo y combustible y el mayor aliado financiero del presidente Nicolás Maduro se descuenta el equivalente a los intereses.

La economía de Venezuela está actualmente enfrentando dificultades, y esperamos que siga desarrollándose la cooperación pragmática entre ambos países

No se conoce oficialmente la duración de ese período de gracia, pero las fuentes dijeron que ese beneficio de máximo dos años ya se agotó. Pese a que los precios del crudo se han recuperado, el Gobierno de Maduro no ha logrado sacar a la economía venezolana de su quinto año de recesión por lo que mantiene discusiones para que China sostenga el beneficio, indicaron las fuentes venezolanas familiarizadas con el proceso.



​Sin embargo, el gigante asiático se ha demorado en dar una resolución, agregaron las fuentes que pidieron el anonimato por lo confidencial de las discusiones. "China mantiene su postura de no aumentar su exposición en Venezuela y ajusta sus condiciones ahora que subió 20 dólares el precio del petróleo de cuando se estableció el beneficio", comentó una de las fuentes.

Desde hace casi tres años China detuvo el flujo de efectivo que prestaba al Gobierno venezolano desde 2007, cuando optó por flexibilizar los pagos pendientes a cancelar con crudo de un total de 50.000 millones de dólares que entregó en créditos a la revolución socialista en la última década. El Banco de Desarrollo de China, que ha otorgado la mayor parte de los préstamos, no respondió una solicitud de información.



​Tampoco el Ministerio de Información venezolano y la estatal Petróleos de

Venezuela (PDVSA). "La cooperación financiera avanza sin problemas", respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en una declaración, en la que reconoció las dificultades que enfrenta Venezuela y apuntó que los contratos de préstamo se acordaron bajo estándares internacionales.



"La economía de Venezuela está actualmente enfrentando dificultades, y esperamos que siga desarrollándose la cooperación pragmática entre ambos países", añadió tras destacar la importancia de la nación para el avance de las relaciones de China con América Latina.



Reuters