‘No voy a permitir que nadie ponga en cuestión mi buena fe’: Zapatero

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero rechazó de manera categórica las declaraciones del diputado opositor venezolano Julio Borges, según las cuales Rodríguez Zapatero y altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro lo “amenazaron” con ir a la cárcel si no firmaba un acuerdo en el diálogo que se adelantó en República Dominicana entre la oposición y el Gobierno de Venezuela, en febrero pasado.

En diálogo con EL TIEMPO, el expresidente español dijo que desde el 2015 se convirtió en mediador en la crisis política “por petición de la oposición moderada” y calificó de “burda calumnia” la acusación de Borges. “Lo que no voy a aceptar, bajo ningún concepto, es que alguien ponga en cuestión mi actitud de absoluta nobleza, desinterés y buena fe en todo el conflicto de Venezuela”, enfatizó.

¿Qué piensa al respecto de las declaraciones de Borges y qué fue realmente lo que ocurrió?

La afirmación que hace el señor Borges es una burda calumnia, es absolutamente falso de toda falsedad, impensable y hasta insólito porque, precisamente, una de las tareas fundamentales que he hecho en Venezuela es promulgar la liberación de personas que estaban en la cárcel e intentar que la política no llegara a los límites que a veces se ha llegado.



Eso lo conoce bien Borges y lo conocen bien todos los dirigentes de la oposición, empezando por Voluntad Popular, pasando por Primero Justicia, incluido el señor Borges, al que por supuesto, como a todos, atendí en muchas de sus reclamaciones en favor de presos. Por tanto, afirmo que es una burda calumnia, una falsedad inaceptable y que, por supuesto, no acepto.



El proceso de República Dominicana, hay muchas personas que lo vivimos, que lo compartimos. Está el gobierno de República Dominicana, está Luis Aquiles Moreno, está Manuel Rosales, como representantes de la oposición. Por supuesto, cancilleres de Bolivia, de Nicaragua, de México, de Chile. Y, bueno, podrían estar unos más de acuerdo con otros en mi tarea, en mis posiciones, eso es completamente legítimo, pero es completamente inaceptable, intolerable e inmoral el que yo amenazara a nadie con nada y, mucho menos todavía, con un tema tan serio como es la cárcel.

¿En qué se puede fundamentar Borges para decir eso de usted, clave en las negociaciones?

Las razones de Borges solo pueden ser del señor Borges, pero cuando se recurre a una mentira tan grave, debe haber razones muy poderosas que lo lleven a intentar, con una mentira tan grave, explicar sus decisiones y sus acciones, en torno a las cuales yo no voy a entrar.



Pero, desde luego, lo que no voy es a aceptar, bajo ningún concepto, que alguien ponga en cuestión mi actitud de absoluta nobleza, desinterés y buena fe en todo el conflicto de Venezuela, que me ha llevado horas y horas; en muchos casos, días y noches, tratando de que personas dejaran de estar en prisión y consiguiéndolo por cierto, en muchos casos, y ayudando en muchas circunstancias a la tarea de la oposición.



Esta es la verdad verdadera, la única verdad. Que confronto y confrontaré con quien sea, donde sea y como sea. Normalmente no suelo emitir declaraciones por prudencia porque alguien que ha estado en las labores de mediación tiene que saber contención y prudencia. Yo admito una crítica, no admito una calumnia, jamás. Ni la admito ni la admitiré.



A raíz de las declaraciones de Borges, en Colombia se empezó a decir que usted estaría más de un lado que del otro, es decir, más del lado de Nicolás Maduro, y aquí en Colombia hay un ambiente que no es favorable a Maduro, sobre todo por lo que dijo contra el presidente Santos, de estar tras el supuesto atentado...

En mi conciencia está que he actuado como debe actuar alguien que intenta acercar posturas, facilitar, que es con objetividad FACEBOOK

TWITTER

A mí no me mueve el ambiente, a mí me mueve la verdad. Y como el señor Borges miente, pues voy a defender la verdad, y la verdad es contrastable.



Estoy convencido de que nadie, absolutamente nadie de la oposición venezolana puede creer semejante cosa y, por supuesto, todas las personas que estuvieron en República Dominicana.



Me interesa este hecho, esta afirmación, esta acusación. No vale todo en política. Uno puede estar, por supuesto, en la posición más radical contra el gobierno del presidente Maduro, cómo no, y considerar lo que quiera, pero no se puede matar la verdad y no se puede utilizar la calumnia contra personas, insisto, que han hecho una tarea desde la dignidad, desde la buena fe y desde el sentido de responsabilidad en favor de la paz en Venezuela.

¿Se puede decir que usted ha hecho una labor netamente de mediación y que no ha estado con ninguna de las partes?

Por supuesto, he estado en un diálogo y sigo en un diálogo permanente con los líderes de la oposición y con el Gobierno, intentando acercar posturas, intentando que el país no se desborde en un conflicto.



Eso sucede porque me escriben y me llaman unos y otros. Y es así. Luego, públicamente, creo que ningún otro líder la oposición se ha atrevido, más que el señor Borges, a decir semejante calumnia.



Yo admito, por supuesto, que haya críticas. Sé que hay líderes de la oposición, unos sí, otros no, que dicen que sí he estado más escorado, en ese diálogo, en favor de una de las partes.



En mi conciencia está que he actuado como debe actuar alguien que intenta acercar posturas, facilitar, que es con objetividad, sin juzgar, sin actuar de fiscal sino intentando hacer lo que la política es, que es intentar solucionar conflictos y evitar males mayores. Pero desde luego, insisto, calumnias bajo ningún concepto.



EL TIEMPO