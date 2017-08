Revelaciones de Luisa Ortega, un golpe a la dupla Maduro-Diosdado

La exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, quien abandonó su país por la persecución desatada en su contra, afirmó este miércoles en Brasilia, durante una cumbre de fiscales del Mercosur, que tiene “muchas” pruebas de corrupción contra el presidente del país, Nicolás Maduro, y contra altos dirigentes chavistas como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el nuevo fiscal Tarek William Saab y también contra los miembros de la Asamblea Constituyente, las cuales entregará a otros países para que las investiguen.

Entre otros, citó el de una empresa mexicana, que sería propiedad de Maduro, contratada por el Estado venezolano para distribuir las Clap (bolsas de alimentos para personas de escasos recursos).



Y también habló del amplio capítulo de sobornos de la firma brasileña Odebrecht que ha salpicado a casi todos los países del hemisferio. La polémica dirigente disidente involucró a Maduro y al número dos del chavismo, el poderoso Diosdado Cabello: “En el caso de Odebrecht hemos detectado que a Diosdado Cabello le depositaron 100 millones de dólares en una empresa que sería española, denominada TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello”, agregó.



La exfiscal no se ahorró palabras contra la Constituyente que la destituyó de “espaldas al pueblo”, y puso en su lugar a una persona con seis investigaciones abiertas, en alusión a Tarek William Saab, quien era el defensor del pueblo: “Fui separada ilegítimamente de mi cargo y fue designada una persona para que ocupara las funciones de fiscal general de la república que tiene seis expedientes por corrupción. Y lo primero que hizo fue solicitar los expedientes para pedir el sobreseimiento”.



Según dijo, los seis expedientes contra el nuevo fiscal están relacionados con el desfalco a la estatal petrolera PDVSA y que no servirá de nada archivar los procesos y esconder las pruebas porque tiene en su poder copias certificadas de los documentos.

Gira internacional

La exfuncionaria dijo, además, que regresará a Colombia, donde estudiará las ofertas de asilo que este país, así como Brasil le extendieron, pero también dijo que quiere hacer una gira internacional para denunciar lo que sucede en su país. De hecho, el canciller brasileño, Aloysio Nunes, dijo que la exfiscal tiene la idea de ir a La Haya (donde funciona la Corte Penal Internacional, CPI) y a la sede de la OEA, en Washington. Y al preguntársele si el interés de la venezolana es pedir asilo a Estados Unidos, dijo que ella le había manifestado en principio que su idea era quedarse en Suramérica.



“En Venezuela ha ocurrido la muerte del derecho. La estabilidad de la región está en peligro”, dijo Ortega, acogida como “legítima fiscal general de Venezuela”, en palabras del procurador general de Brasil, Rodrigo Janot.



“No hay garantía de que en Venezuela alguna investigación relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y la corrupción tenga una condena, una sanción (...), porque lo más probable es que las pruebas que se recaben, pruebas que sean remitidas a Venezuela, sean desaparecidas”, afirmó Ortega, quien huyó a Colombia el viernes pasado.



Caracas la busca tras acusarla de supuesta participación en un esquema de corrupción en el que también está involucrado su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, y anunció que buscará su captura internacional vía Interpol.

Oposición pide investigar

La oposición venezolana repudió ayer los hechos de corrupción atribuidos al presidente Nicolás Maduro por la exfiscal Ortega. “Vaya hasta el fondo, señora Fiscal de la República, porque ese es el dinero de los venezolanos. El pueblo merece saber quiénes le robaron su dinero y cuánto se robaron”, dijo el dos veces candidato a la presidencia Henrique Capriles, que como sus compañeros de filas aún considera a Ortega la fiscal general legítima. Así mismo se pronunció la diputada opositora Mariela Magallanes, que escribió en Twitter: “Generaciones futuras amenazadas en su desarrollo humano víctimas de Maduro, responsable, pruebas en mano, de la mafia de la comida”.

Líderes chavistas rechazan acusaciones de corrupción

El dirigente chavista Diosdado Cabello desestimó en la noche de este miércoles las declaraciones que la exfiscal Ortega ofreció en Brasil, y retó a los que “están en el mundo” a que lo investiguen. “La señora llega y dice que no sé quién me depósito a mí en una cuenta 100 millones de dólares. Te los regalo, mamá, que además no cuadran esas cuentas, ¿no? Porque según escuché, el presidente de Odebrecht dijo (...) que en Venezuela se habían otorgado sobornos por 98 millones de dólares”, dijo Cabello.



Durante su programa Con el Mazo Dando, transmitido por el canal estatal VTV, preguntó: “¿Dónde están los 15 (millones de dólares) que le dieron a (el opositor Henrique) Capriles que ellos mismos dijeron allá? ¿De dónde está saliendo tanta plata? Porque son mentirosos, porque son falsos”.



En ese orden de ideas, el también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y uno de los hombres fuertes de ese órgano retó a que lo investiguen porque Ortega Díaz ya no lo puede hacer, debido a que no es fiscal. Cabello retomó las palabras del nuevo fiscal nombrado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien indicó que durante diez años la exfiscal no dijo nada sobre lo denunciado hoy .



Horas antes, Saab había dicho que las denuncias de Ortega Díaz carecen de “validez legal”. “Carece de toda validez lo que pueda decir una exfiscal general que en casi diez años no impulsó ninguna acción contra ninguno de los personeros de los cuales ella ahora habla. ¿Ahora sí vas a hablar? ¿Luego de que te fuiste en un yate, en aviones privados? (...) No tiene validez legal”.



Y prosiguió: “Tendría validez legal que esas supuestas pruebas las hubiera presentado ante el sistema de justicia venezolano", expresó Saab, quien calificó los señalamientos de “propaganda para difamar”. Cabello también dijo: “¿Por qué no investigó a nadie? ¿Por qué ella dice que tiene 36.000 casos de corrupción, y dónde están los presos? ¿Por qué cerró los casos y les dio sobreseimiento a todas las entregas de dólares de Cencoex (un sistema del Estado)?”.



Según él, la exfiscal no hizo estas investigaciones porque en medio de esos casos “estaba la red de extorsión” que, según él, manejaba su esposo, el diputado Germán Ferrer, contra quien hay una orden para privarlo de la libertad.



El dirigente chavista también dijo que Ortega Díaz queda “muy mal” al hacer estas declaraciones ahora y no anteriormente.



Aseguró que Capriles es quien ha dado la información de las supuestas pruebas que tiene Ortega contra él y Maduro, y remarcó: “Nosotros tenemos nuestra consciencia tranquila”.



Asimismo, dijo a Brasil y Colombia, países que han ofrecido asilo a la exfiscal, que se la pueden llevar. “Te la regalamos, llévatela para allá”, dijo directamente al presidente colombiano Juan Manuel Santos, a quien señaló de “falto de coraje”. “Te vas a llevar un joya extraordinaria; es más, nómbrala fiscal allá”, continuó.



Por su parte, Julio Chávez, integrante de la Asamblea Constituyente, aseguró que solicitará un antejuicio de mérito para el diputado y vicepresidente del parlamento, el opositor Freddy Guevara, con el fin de que se le retire la inmunidad parlamentaria. “Yo creo que en el caso de Freddy Guevara, nosotros debemos solicitar, y así lo vamos a hacer (...), el antejuicio de mérito para allanar la inmunidad”, dijo Chávez, tras señalar al diputado por ser “el vocero principal” de convocatorias de “actos de terrorismo”.



