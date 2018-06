Estados Unidos pide a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela

Estados Unidos pidió esta semana evitar viajar a Venezuela, elevando el riesgo para sus ciudadanos en términos de seguridad después de las elecciones en el país sudamericano en las que el presidente Nicolás Maduro fue reelecto.

"Reconsidere los viajes a Venezuela debido a crímenes, disturbios civiles, infraestructura de salud deficiente y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses", indicó el Departamento de Estado, en una actualización de su asesoramiento de viaje para ese país fechada el 29 de mayo.



Venezuela pasó a estar en el nivel tres de riesgo en una escala de cuatro, previo al pedido de no viajar. También con nivel tres aparecen Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, Turquía y Líbano, así como muchos países africanos.



El Departamento de Estado recomendó directamente "no viajar" en carreteras fuera de Caracas al anochecer, en particular ir del aeropuerto internacional Simón Bolívar a la capital, así como visitar algunos barrios caraqueños, como las populares barriadas de Petare y 23 de enero, y zonas fronterizas con Colombia. "Los delitos violentos, como los homicidios, los robos a mano armada, los secuestros de personas y de vehículos son comunes", advirtió.



También dijo que se producen manifestaciones políticas "a menudo con poca antelación" y la "fuerte respuesta" de la fuerza pública incluye el uso de gas lacrimógeno y pimienta y balas de goma contra los participantes. Estas protestas pueden terminar en saqueos y vandalismo, apuntó.

Con relación a la zona limítrofe con Colombia, recomendó no acercarse a unos 80 kilómetros de la frontera por presencia de grupos armados en los estados venezolanos de Zulia, Táchira y Apure.



"La violencia transfronteriza, el secuestro, el narcotráfico y el contrabando ocurren con frecuencia en estas áreas. Algunas víctimas de secuestro son liberadas después de pagar el rescate, mientras que otras son asesinadas", señaló.

El 15 de mayo, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos elevó a tres el riesgo sanitario en Venezuela, llamando a los estadounidenses a "evitar viajes no esenciales" a ese país, ante la falta de medicinas y suministros.



Tras las elecciones del 20 de mayo, en las que Maduro ganó un segundo mandato hasta 2025, expertos vaticinan un agravamiento de la crisis social y económica en el país petrolero, reflejada en la escasez de comida y medicinas, hiperinflación, recesión aguda y caída de la producción de crudo.



