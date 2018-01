España responde de igual manera ante expulsión de embajador de Caracas

26 de enero 2018 , 08:34 a.m.

El Gobierno español anunció este viernes la declaración de "persona non grata" al embajador de Venezuela en Madrid, en una respuesta "proporcional" y "de reciprocidad" a la misma medida adoptada el miércoles por las autoridades de Caracas.

La medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy llega como respuesta a la decisión de

Venezuela da dar un plazo de 72 horas al embajador español en Caracas para que abandone el país después de haber sido declarado "persona non grata" por lo que consideran injerencias en asuntos internos.



El portavoz del Gabinete español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en rueda de prensa, tras la reunión semanal del Gabinete, que el país quiere mantener unas buenas relaciones con Venezuela y "lamenta" la medida contra el embajador español en Caracas.

Horas antes, la Unión Europea (UE) condenó "firmemente" la decisión de

Venezuela y expresó "plena solidaridad con España", al tiempo que pidió a las autoridades venezolanas "revertir" la decisión. "La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español persona non grata. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos", afirmó la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea (CE), Catherine Ray.

Por su parte, el Parlamento venezolano, de contundente mayoría opositora, consideró un atropello que el Gobierno de Maduro haya declarado "persona no grata" al embajador español y deploró que el Ejecutivo haya ordenado su expulsión del país.



La comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) emitió un comunicado para "deplorar, rechazar y alzar nuestra voz frente a este nuevo atropello que es contrario a lo que ha sido tradicional en la actuación de Venezuela a lo largo de la historia".



"Con la declaración de "Persona Non Grata" al Embajador Silva Fernández,

Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro se pone de espaldas a lo que es una relación histórica desde la génesis misma de nuestra patria, olvidando que una de nuestras raíces es hispánica", reza la nota del Legislativo.

EFE - AFP