Luisa Ortega dice tener pruebas contundentes contra Nicolás Maduro

La exfiscal venezolana, Luisa Ortega Díaz, afirmó este lunes, en entrevista con la ‘W Radio’, que tiene en su poder pruebas contundentes que vinculan al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el escándalo de la multinacional Odebrecht.

“Tengo información, tengo todas las evidencias no solo testimoniales sino documentales, que relacionan a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez”, dijo Ortega.



La exfiscal también afirmó que ha estado visitando diferentes fiscales generales del continente y que ha logrado no solo entregar información sino también recibir, lo cual a su modo de ver evidencia una gran cooperación internacional para intentar ayudar a su país.



“Yo creo que la cooperación ha funcionado perfectamente (…) La cooperación internacional es fundamental y funciona”, afirmó.



Por otro lado, Ortega expresó preocupación por su seguridad y la de su equipo de trabajo, aún cuando se encuentran por fuera de Venezuela.



“Enfrentarse al Gobierno como lo hice, acarrea muchas consecuencias que estoy padeciendo (…) Temo por mi vida inclusive fuera de Venezuela (…) por supuesto las amenazas de las que he sido víctima por parte de algunos representantes del gobierno de Venezuela”, denunció.



Agregó que hay grandes fisuras al interior del Gobierno de Maduro e indicó que cuenta con el apoyo de diferentes miembros oficialistas, tanto militares como civiles.



Finalmente, Ortega envió un mensaje de aliento a todo el pueblo venezolano: “Estoy luchando y seguiré luchando hasta mi último aliento (…) Si los hay y muchos (que la apoyan) pero hay mucho miedo (…) son objeto de una persecución sistemática”.

