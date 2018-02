Henri Falcón, un posible contendor para Maduro

Aunque son varios los aspirantes a la presidencia de Venezuela, pocos parecieran tener el peso político que se requiere para enfrentar a Nicolás Maduro el 22 de abril y lograr un cambio de Gobierno.

Sin embargo, el disidente del chavismo Henri Falcón parece estar dispuesto a inscribir su candidatura con su partido minoritario y, aunque AP no ha confirmado oficialmente su participación, el ex gobernador del Estado de Lara aseguró en su cuenta de Twitter: "Nicolás, te voy a derrotar con todo y tus trampas".



El también exgobernador del estado Lara (oeste), que no ofreció más detalles, ya había manifestado en días anteriores su deseo de ser candidato único de la oposición.



El pasado 15 de febrero, Falcón señaló que la oposición no es "exclusivamente" la Mesa de la Unidad Democrática, sino que también hay otros sectores que son parte del antichavismo.



Por supuesto, la respuesta del Chavismo no se hizo esperar y estuvo a cargo de Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,

quien arremetió contra Falcón: "Te vamos a pegar una revolcada".

Nicolás te voy a derrotar con todo y tus trampas pic.twitter.com/B3MsXb5odT — Henri Falcón (@HenriFalconLara) 21 de febrero de 2018

Salida de la MUD

Lo anterior sucedió después de que la MUD, coalición opositora, anunció que se marginará de los comicios porque son un "fraude" para dar "apariencia de legitimidad" al gobierno.



"Este evento prematuro y sin condiciones (...) es sólo un show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y sufrimiento de los venezolanos", subrayó.



No obstante, la MUD dejó abierta la puerta a participar si el gobierno ofrece garantías de un proceso libre y transparente, como pidieron en un diálogo en República Dominicana, que naufragó el pasado 7 de febrero.

La Mesa de la Unidad exige condiciones o no participará en las presidenciales. Foto: AFP

Caída en los sondeos

El nombre de Henri Falcón suena conocido pues, cuando el líder opositor Henrique Capriles se lanzó como candidato a la presidencia de Venezuela en 2012, Falcón iba a ser elegido como su vicepresidente.



Por otro lado, algunos expertos afirman que hay una alta probabilidad de que Falcón sea un duro contendor del presidente Maduro, pues su gobierno es reprobado por el 75 por ciento de los venezolanos, según sondeos, debido al colapso económico del país con las mayores reservas petroleras del mundo.



"Maduro está quizá en su momento más débil, pero su fortaleza es la debilidad, las fallas, la falta de unión y de coherencia de la oposición. Es lo que le da oxígeno", comentó Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.



De momento, otros de los opositores que algo suenan para la presidencia son el pastor evangélico Javier Bertucci y el opositor Claudio Fermín, quien no está en la MUD, además del exjefe parlamentario Henry Ramos Allup.

A las elecciones presidenciales, anticipadas para el 22 de abril por el Consejo Nacional Electoral tras un decreto de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, se ha sumado una propuesta del chavismo de celebrar ese mismo día elecciones legislativas (que según la Constitución deben realizarse en 2020), algo respaldado hoy por Maduro.



