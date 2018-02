Ejército colombiano recluta a venezolanos, dice ministro de Maduro

Apenas un día después de la denuncia del ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, sobre la presencia de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en territorio venezolano y su planificación –desde allí– de atentados para ejecutar en Colombia, el gabinete de Nicolás Maduro reaccionó con la queja de que el Ejército colombiano estaría reclutando a ciudadanos venezolanos para organizar “falsos positivos” y desestabilizar la frontera común.

La denuncia en Caracas la hizo el ministro de Interior, Néstor Reverol, quien aseguró tener pruebas de que al menos 150 venezolanos han sido captados por las Fuerzas Armadas de Colombia y serían preparados para ejecutar acciones violentas que justifiquen una “acción injerencista” extranjera sobre territorio venezolano.



“El día de hoy queremos informar (…) de un grave y peligroso plan que se ha detectado para la creación de falsos positivos que deriven luego en una escalada de violencia en nuestra frontera con la República de Colombia. Tenemos informaciones y pruebas contundentes sobre la captación y el reclutamiento de ciudadanos venezolanos por parte del Ejército de Colombia”, dijo este viernes el ministro venezolano.



Este apuntó que los funcionarios colombianos “están facilitándoles documentos de identidad colombiana, cédula de ciudadanía y luego son incorporados de manera inmediata al servicio militar obligatorio colombiano. Unidades del Ejército en Norte de Santander han iniciado la captación de un número importante de venezolanos con especial búsqueda si tienen experiencia militar o policial (…), 150 venezolanos han cumplido el periodo básico de entrenamiento militar, estas acciones no pueden justificarse ni concretarse”, señaló el funcionario.



Según Reverol, la información le fue suministrada al Gobierno venezolano por parte de “una fuente del mismo Ejército colombiano que se opone a lo que aquí denunciamos”.

En su intervención, el ministro venezolano no hizo referencia a la denuncia hecha por el Gobierno colombiano sobre la presencia de guerrilleros del Eln en Venezuela o la participación de venezolanos en atentados contra la población civil ejecutados en Colombia.



El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció recientemente que desde Colombia hay pretensiones para ejecutar una “invasión militar”, pero no dio más detalles.



El ministro Villegas informó, el jueves pasado, haber recibido una llamada de su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino López, a quien le manifestó estas quejas, pero no precisó si recibió la denuncia sobre el mencionado reclutamiento.

En cualquier caso, la conversación encaminó una próxima reunión de los ministros de Defensa a la que todavía le falta definir lugar y fecha.



A pesar del inusual mensaje conciliatorio enviado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta semana al presidente Santos, felicitándolo por el despliegue de funcionarios colombianos en la frontera, el mandatario no perdió la oportunidad para asegurar que desde Colombia se planifican acciones para desestabilizar a su gobierno.



“Estoy de acuerdo con las decisiones que usted ha tomado (...) Hay que reforzar medidas contra la extracción ilegal de billetes, el contrabando (...), por eso celebro y aplaudo su decisión, cuente con todo mi apoyo”, afirmó Maduro, al referirse a Santos en un discurso en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Maduro dijo haber recibido “recientemente” una carta de Santos en la que –dice– lo invita a “unas conversaciones sobre temas de interés mutuo”. “Se la voy a contestar (...). Vamos a hacer una reunión inmediata entre ambos gobiernos”, recalcó.



Según el mandatario venezolano, dio instrucciones a fin de que coordinen con el Gobierno colombiano “de manera inmediata” una reunión “para avanzar en un plan de paz en la frontera”.



“Ojalá que de estas gestiones (...) surja la posibilidad de una reunión entre el presidente Santos y mi persona, como me lo propone él en una carta, para coordinar la paz, la cooperación entre Colombia y Venezuela”, subrayó.



Sin embargo, en sus mensajes no se ha referido ni una vez al paso masivo de venezolanos hacia Cúcuta huyendo de la escasez de alimentos y medicamentos y la inflación, mucho menos ofreció alguna ayuda al respecto.



VALENTINA LARES MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO