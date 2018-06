¿Qué efecto tendrá el no reconocimiento de elecciones en Venezuela?

06 de junio 2018 , 01:02 a.m.

Tras dos días de reuniones en Washington (EE. UU.), una mayoría de países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre ellos Colombia, sacaron adelante una resolución que declara ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo en Venezuela.



De 34 cancilleres y representantes de los países de la región, el resultado de la propuesta fue 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones.

Lograr la resolución fue un hecho celebrado por los Estados que, hace un tiempo, vienen presionando al gobierno de Nicolás Maduro, pero ¿qué efecto real tendrá esta situación dentro de Venezuela?



Para Martha Ardila, politóloga y PhD en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, la decisión de la OEA no tendrá ningún impacto en territorio venezolano.



“Las resoluciones significan voluntad política, pero no tienen carácter de obligatoriedad, son decisiones gaseosas”, comentó la experta.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: EFE

Ardila resaltó que, para ella, la resolución es algo más simbólico, sin ningún efecto real, entre otras cosas porque “el gobierno de Maduro no cree en la OEA” y para que “una decisión sobre Venezuela tenga peso debe tener el aval de Cuba”.



Ronal Rodríguez, investigar del Observatorio sobre Venezuela, de la Universidad del Rosario, manifestó que la determinación tomada por la organización es buena, porque Maduro empieza a perder peso en el exterior y “es bueno empezar a sancionar”, pero “en términos efectivos hay muchos caminos por recorrer”.



“No reconocer las elecciones no termina por resolver los verdaderos problemas, que son las crisis económicas, humanitarias y de salud, entre otras, que tiene Venezuela”, aseveró.



Rodríguez reconoció que lograr esa resolución es un triunfo de la oposición, que gana internacionalmente a pesar de estar débil dentro del país, pero reiteró que eso no es suficiente para solucionar, por ejemplo, la gran devaluación que sufre, día a día, el Bolívar.

“Es que ni siquiera una eventual salida de Maduro solucionaría todo lo que está pasando Venezuela”, añadió.



Por su parte, Francine Howard, coordinadora del movimiento político y social Voluntad Popular en Colombia y líder de la comunidad venezolana, analizó como un triunfo la resolución.



“Hace 4 años, la mayoría de los países de la OEA apoyaba a Maduro y no entendían la realidad de Venezuela, no sabían de la violación de Derechos Humanos que había en el país”, afirmó.



“Ha sido un trabajo de mucho tiempo mostrar lo que está pasando, que el mundo entienda que se trata de un grupo minoritario de personas que se quiere mantener en el poder de manera arbitraria, violando leyes y tratados internacionales”, complementó.

Según los datos recogidos por el Observatorio Venezolano de Violencia, en promedio 102 personas fueron asesinadas diariamente en Venezuela. Foto: EFE

Howard también señaló que el pronunciamiento de la OEA “ayuda a que el régimen de Maduro quede aislado” y que es un paso más para lograr que la Corte Penal Internacional abra una investigación contra el presidente venezolano.



“Necesitamos que algún país que firmó el Estatuto de Roma pida que se habrá una investigación formal contra Maduro. Ya varias ONG’s introdujeron toda la solicitud de la demanda en La Haya y falta que se pida la investigación. Sería interesante que lo haga algún Estado de la OEA”, aseguró.

¿Expulsar a Venezuela de la oEA

Los países de la OEA dejaron la puerta abierta para la posible convocatoria de una Asamblea Extraordinaria de Cancilleres en la que se podría decretar la suspensión del país.



Sin embargo, para poder convocar a dicha cita se requiere el consenso de 24 países (las dos terceras partes). Algo que no surgió durante la Asamblea de Washington y que tampoco se ve viable en el futuro inmediato.

