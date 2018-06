Docentes venezolanos afines al chavismo amenazan con 'paro indefinido'

La Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela (FTUV), un sindicato docente afín al chavismo gobernante, amenazó este martes con paralizar sus actividades de forma indefinida hasta que no sea incrementado el salario que perciben los profesores.

"Para el día miércoles está planteado un paro indefinido, nosotros no queremos ir a paros indefinidos, (pero) lo tenemos planteado como medida de presión", dijo a periodistas el vocero de la FTUV, Telémaco Figueroa, en medio de una protesta frente al Ministerio de Educación Universitaria.



Según Figueroa, los profesores "bolivarianos universitarios" devengan entre 2.000.000 (21 o 0,95 dólares según las tasas de cambio oficial) y 4.000.000 (42 o 1,9 dólares) bolívares mensuales, mientras que algunos trabajadores obreros o administrativos apenas 400.000 (4 o 0,20 dólares).



"Ni siquiera con 5.000.000 (de bolívares) se puede sobrevivir, eso no da ni siquiera para ir al trabajo", añadió el vocero de la FTUV en referencia al reciente aumento del salario mínimo decretado hace días por el presidente venezolano, Nicolás Maduro.



Figueroa, que en medio de sus declaraciones acusó a la oposición venezolana de estar detrás de una "guerra económica" contra el gobierno de Maduro, dijo que la acción sindical de la FTUV no es "de orden político" o contra algún funcionario en particular, sino un reclamo para "atacar" la "burocracia".

Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, padece una severa crisis económica. FACEBOOK

TWITTER

Este martes, en una alocución televisada, el vicepresidente del área política del país, Elías Jaua, dijo que en una reunión de Gobierno se hizo una "revisión exhaustiva" de los salarios de los docentes universitarios, para que se correspondan "con la visión integral de la defensa del poder adquisitivo" de los trabajadores venezolanos. No quedó claro si habrá un nuevo ajuste salarial.



La protesta de la FTUV ocurre después de que los docentes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) paralizara el lunes las clases en 18 universidades públicas del país por 24 horas, en demanda de mejoras salariales.



Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de alimentos básicos y medicinas bajo un escenario de hiperinflación, lo que dificulta aún más el acceso a la cada vez menor oferta de bienes y servicios.



Además de los reclamos de los docentes universitarios, los médicos y enfermeros se manifestaron este martes por segundo día consecutivo para exigir ingresos "justos", al tiempo que alertaron con una paralización indefinida.



EFE