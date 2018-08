Cabello acusa a otro diputado de estar involucrado en el atentado

El presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de

Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles al diputado Ismael García de estar involucrado en el atentado que sufrió el pasado 4 de agosto el presidente Nicolás Maduro y por el que hubo siete heridos.

"¿Todavía hay alguien que se deja robar por Ismael García? el tipo es un pillo, es un traidor (...) y está metido en esta conspiración, yo lo dije en estos días, el lunes lo dije cuando me preguntaron yo lo dije: no, no solo es Juan Requesens y Julio Borges", indicó en su programa de televisión "Con el mazo dando".



El también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijo esto tras mostrar un video del diputado en una actividad supuestamente en Bogotá. El lunes, Cabello indicó que "otros" sectores de la oposición de su país están involucrados en el atentado a Maduro, aunque en esa oportunidad no especificó nombres.

El pasado 4 de agosto Maduro interrumpió un acto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) luego de que varios drones con cargas explosivas detonaran en las cercanías de la tarima presidencial, según explicó el Gobierno que denunció un atentado.



Por el fallido atentado, el martes fue detenido el diputado Juan Requesens y en un procedimiento exprés se le despojó su inmunidad parlamentaria, al igual que a Julio Borges, quien se encuentra en Colombia y contra quien pesa una orden de detención. El Gobierno venezolano ha dicho que solicitó al Gobierno colombiano la extradición de Borges y ha pedido a Perú y a Estados Unidos la captura de otros implicados, que según Venezuela, están en estos territorios.



EFE