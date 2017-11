Deudores aún no registran los pagos de Venezuela

Venezuela, en riesgo de impago por el retraso de un bono de su petrolera PDVSA, debía cancelar este viernes otros 81 millones de dólares, primera obligación por cumplir desde que el presidente Nicolás Maduro anunció que buscará renegociar la deuda externa. Al cierre de esta edición, los pagos aún no habían sido confirmados.

En el mismo sentido, la compañía eléctrica estatal de Venezuela negó incumplimientos en el pago de intereses de bonos de deuda, como reportó el viernes la firma fiduciaria Wilmington Trust.

Un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (Isda), que agrupa a tenedores privados de deuda, decidió este viernes reunirse el lunes en Nueva York para evaluar las consecuencias del atraso de pagos de Petróleos de Venezuela (PDVSA) a sus acreedores internacionales.



Un análisis negativo de la Isda desencadenaría un eventual default e iniciaría el pago de CDS (Credit Default Swaps), seguros contratados por los acreedores.



El Gobierno aseguró hace una semana que había comenzado la transferencia de 1.161 millones de dólares del bono 2017 de PDVSA, pero los tenedores aún no habrían recibido el pago. Ahora vencen también 81 millones de intereses del bono PDVSA 2027, tres días antes de un encuentro con tenedores en Caracas, convocado por Maduro al anunciar un plan para “reestructurar y refinanciar” la deuda externa, de unos 150.000 millones de dólares.



En la otra deuda, la Corporación Eléctrica Nacional aseguró que ejecutó el pago correspondiente a un bono por 650 millones de dólares, con cupón de 8,50 por ciento y vencimiento en el 2018.



“El fiduciario del bono dijo que no ha recibido los recursos y que (Corpoelec) entrará en default, pero ello no tiene la preponderancia que tendría un impago de PDVSA”, declaró a la AFP el economista César Aristimuño.



Sin embargo, agregó el especialista, “podría ser considerado como un default selectivo porque no se están pagando por igual los rendimientos”.



Esta semana, las agencias Fitch, Standard and Poor's y Moody's rebajaron la calificación de la deuda venezolana y advirtieron del default a corto plazo. “Estamos al final del juego y se volvió una cuestión de días –no semanas– hasta que se confirme el incumplimiento”, opinó Capital Economics. El Gobierno deberá cumplir el lunes con otros 200 millones de dólares más de rendimientos. En total, debe cancelar de 1.470 a 1.700 millones de dólares en intereses de bonos en lo que resta del 2017.



Una renegociación “de la deuda tiene bastantes obstáculos. El escenario más posible es un eventual default”, dijo Andrea Saldarriaga, analista del centro Atlantic Council.



Las sanciones que impuso EE. UU. a Venezuela en agosto impiden que el Gobierno recurra a fuentes externas de capital y que inversionistas norteamericanos negocien la deuda venezolana. Otro obstáculo es que Maduro designó como principal negociador al vicepresidente Tareck El Aissami, a quien Washington incluyó en una lista de funcionarios venezolanos sancionados, que prohíbe a norteamericanos tratar con ellos.



Además, EE. UU. dijo el viernes que espera que una reunión convocada el lunes sobre Venezuela allane el camino para impedir que la “crisis que se está desarrollando en el país empeore y potencialmente se convierta en una amenaza a la paz internacional y la seguridad”. Asimismo, la Unión Europea prevé aprobar el lunes sanciones contra Venezuela.

¿Qué pasa si no hay pago?

A corto plazo

-Mayores recursos para importan bienes básicos.

-Respiro de cara a las elecciones presidenciales a fines del 2018.

-Dificultad para financiarse en el mercado de capitales.



A mediano plazo

-Profundización de la crisis económica.



A largo plazo

-Litigios internacionales con los acreedores.

-Embargo de activos de PDVSA en el exterior.

-Agravamiento del descontento social.



