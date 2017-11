Exfiscal denuncia a Maduro ante la Corte Penal Internacional

La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció este jueves al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su Gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan "de limpieza social".

"Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", dijo Ortega a su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional, en La Haya.



La exfiscal dijo que entre las pruebas entregadas hay "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas" a víctimas, añadió en su comparecencia ante un grupo de medios internacionales.



Ortega explicó que ha cedido a la Fiscalía de la CPI "más de 1.000 elementos probatorios. El número de muertos entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8.000 personas y las detenciones arbitrarias a las 17.000", según dijo en una declaración en la que no aceptó preguntas.



"Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que no se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", dijo Ortega, que fue fiscal de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017.



Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.



"Nicolás Maduro y su Gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela", dijo Ortega, a lo que añadió que también ha pedido a la corte "órdenes de capturas internacionales" contra los denunciados.

Confirman diálogo entre oposición y Gobierno

Por su parte, la oposición venezolana confirmó su asistencia a la reunión de

diálogo del próximo 1 y 2 de diciembre en República Dominicana con el Gobierno de Nicolás Maduro, e informó que para el encuentro "preparatorio" de este jueves asistirán sus representantes, Vicente Díaz y Gustavo Velásquez.



"Tras consultar y conocer que los países" México, Chile y Paraguay "están dispuestos a asistir al proceso de negociación internacional convocado para el 1 y 2 de diciembre, comunicamos al país nuestra disposición a participar en el mismo", dijo la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en un comunicado.



La Cancillería de República Dominicana informó horas antes que el próximo 1 y 2 de diciembre la oposición y el Gobierno venezolano sostendrán un encuentro en ese país con la participación de "los países acompañantes del proceso, representados por sus cancilleres", tal y como exigía el antichavismo.



En ese sentido, la oposición ha considerado como "un paso importante a favor del rescate de la democracia" que el Gobierno "haya aceptado participar en un proceso de negociación formal con la participación y garantía de la comunidad internacional, específicamente con los cancilleres de México, Chile y Paraguay".



EFE