Gobierno venezolano llama a marcha en rechazo a Trump

El Gobierno venezolano llamó hoy a sus simpatizantes a participar en una movilización "antimperialista" el lunes en Caracas para rechazar la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que su Administración no descarta aplicar una operación militar en el país caribeño.



El ministro de comunicación venezolano, Ernesto Villegas, informó en Twitter que la "Marcha Antiimperialista en rechazo a la amenaza militar contra Venezuela" partirá desde el oeste de la capital y se dirigirá hacia el Palacio presidencial de Miraflores.



El canal del Estado VTV ha llamado en varias ocasiones a participar en esta manifestación, mientras que dirigentes del oficialismo lo han hecho a través de las redes sociales donde redundan mensajes con la etiqueta "#StopTrump". Los asistentes a esta marcha están llamados a concentrarse desde las 9.00 hora local (13.00 GMT).

Manifestantes de la oposición salieron a las calles de Caracas el sábado para exigir de nuevo la salida de Nicolás Maduro del poder. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP

'Opción militar'

Trump señaló el viernes que su Administración no descarta la "opción militar" para resolver el "lío muy peligroso" que atraviesa Venezuela y recordó que su país tiene tropas por todo el mundo mientras que, agregó, "Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo".



Aunque el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, no se ha pronunciado, los más poderosos representantes de la llamada revolución bolivariana ya salieron en su defensa, a jurarle lealtad ante esta nueva "agresión imperial".



Entretanto, la oposición venezolana emitió hoy un comunicado en el que rechazó la amenaza militar del presidente estadounidense, así como la injerencia de Cuba que, asegura, ha permitido el Gobierno de Maduro en las Fuerzas Armadas y en la política interna.