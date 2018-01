'Operación contra Óscar Pérez es un crimen de lesa humanidad'

16 de enero 2018 , 11:13 a.m.

El diputado Simón Calzadilla, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el chavismo, calificó este martes de "crimen de lesa humanidad" la operación contra el grupo armado alzado contra el Gobierno y liderado por el expolicía Óscar Pérez que acabó este lunes con la vida de varias personas.

"Lo que pasó ayer es un crimen de lesa humanidad que va a ser condenado por el mundo entero porque quedó en evidencia, ante las transmisiones prácticamente en vivo de esa ejecución, y eso nosotros lo condenamos y exigimos una investigación internacional", dijo Calzadilla en una entrevista en Unión Radio.



El que fuera agente de la Policía científica venezolana (CICPC) Óscar Pérez se rebeló contra el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado junio, cuando sobrevoló el centro de Caracas con un helicóptero del citado cuerpo de seguridad y lanzó granadas y disparos contra dos edificios oficiales, sin provocar muertos ni grandes daños.



Pérez había difundido desde entonces varios mensajes en los que decía liderar una "coalición de militares y civiles" que trabajaba para derrocar a Maduro, y el pasado diciembre asaltó un cuartel militar del que se llevó armamento mientras recriminaba a los soldados allí presentes seguir fieles al Gobierno chavista.

Las autoridades localizaron ayer a Pérez y a algunos de sus hombres en una casa del popular barrio caraqueño de El Junquito, contra la que lanzaron una operación que terminó con varias muertes. Pérez -que estaba herido en las imágenes- había pedido entregarse en varios videos publicados en redes sociales.



El Gobierno no ha confirmado si Pérez está entre los muertos. "Nosotros en la Asamblea Nacional (Parlamento) haremos nuestras propias investigaciones sobre el hecho", dijo Calzadilla, sumándose a otros legisladores opositores, que habían rechazado la forma en la que actuaron las fuerzas del orden.

"(El difunto presidente Hugo) Chávez intentó un golpe de Estado, en el 92, tomó las armas de la República contra un presidente constitucionalmente escogido y decidió entregarse (...). Chávez se entregó y se le respetó su vida", dijo Calzadilla.



El diputado recordó asimismo el golpe de Estado que en 2002 apartó a Chávez del poder durante tres días.



"Le dieron un golpe de Estado al presidente Chávez, eso fue un golpe de Estado, y decidió entregarse y no confrontar, y le respetaron su vida". "Este señor estaba entregándose, y no le respetaron su vida. Este señor no produjo un solo muerto, ni un rasguño, en las dos operaciones militares que él realizó, o de rebelión, como él lo dijo", dijo el diputado sobre la suerte de Óscar Pérez.



