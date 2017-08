Constituyente culpa a la oposición por las sanciones de Estados Unidos

La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la excanciller Delcy Rodríguez, culpó a los líderes opositores por las nuevas sanciones financieras que impuso el gobierno de Estados Unidos al país y que afectan también a la petrolera estatal PDVSA.

"Han pedido la intervención del país, han pedido sanciones financieras y su amo imperial les está dando ese regalo que es perjudicar al pueblo de Venezuela", dijo Rodríguez en medio de un acto de reconocimiento a agentes de la Fuerza Pública en Caracas.



La medida, anunciada por la Casa Blanca en un comunicado, prohíbe "negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal".



También prohíbe las "negociaciones con ciertos bonos existentes del sector público venezolano, así como pagos de dividendos al gobierno de Venezuela".



Por ello, la excanciller señaló directamente a los diputados opositores Julio Borges, Freddy Guevara y Henry Ramos Allup, presidente, vicepresidente y expresidente del Parlamento venezolano, respectivamente, "que lo único que piden es la intervención de Venezuela para perjudicar" al pueblo.



"Ellos lo pidieron por escrito, iban de forma genuflexa a Washington, fueron al Pentágono a pedir la intervención militar de Venezuela y pidieron también el bloqueo financiero", aseguró y lamentó que la oposición esté "tan comprometida con los intereses antinacionales de Venezuela, con la amenaza de intervención".



La funcionaria recordó que la comisión de la Verdad creada por la ANC, un órgano integrado únicamente por oficialistas y visto como fraudulento por buena parte de la comunidad internacional, está investigando a Borges "por todas sus acciones dirigidas al bloqueo financiero de Venezuela".



"Nos quieren agredir por la economía (...), creen que asfixiando la economía venezolana el pueblo se va entregar", dijo al recordar la tesis de la "guerra económica" que pregona el presidente del país, Nicolás Maduro, para explicar la crisis que atraviesa el país, de la cual acusa a empresarios y opositores.



El pasado 9 de agosto, EE.UU. anunció la última lista de sanciones a funcionarios venezolanos en una nueva muestra de presión sobre Caracas, tras la instauración de la Asamblea Constituyente, que considera "ilegítima" y por la que dio el paso de denominar "dictadura" a Venezuela.



De otro lado, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, acusó este viernes a Estados Unidos de amenazar a sus ciudadanos con sus nuevas sanciones y subrayó que el Gobierno no dejará que las medidas impacten en el bienestar de la población.



"Estas amenazas de sanciones no son contra individuos, son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las vamos a permitir", dijo Arreaza en la sede de la ONU.



Según el canciller, el Gobierno venezolano está estudiando las medidas anunciadas hoy por Washington y tomará "todas las medidas" a su alcance para evitar que tengan "efectos en las familias venezolanas".EFE