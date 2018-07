¿Cómo asumimos la migración de venezolanos a Colombia?

Colombia es uno de los pocos países del mundo que no recibe migración. Las personas están acostumbradas a que el flujo migratorio salga del país y no a que llegue.



Según cifras oficiales, aproximadamente cinco millones de colombianos viven fuera del país. Sin embargo, la crisis de Venezuela ha hecho que en los últimos tres años sea cada vez más común la llegada de extranjeros a Colombia.

Según el investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario Ronal Rodríguez, uno de los estereotipos más marcados entre la gente es que quienes vienen de Venezuela 'son pobres'. No obstante el experto señala que "la migración no es homogénea. Hay gente que viene con recursos y otros no. Han tenido que migrar a otros países para poder garantizar cosas que su Estado no tiene cómo atender: salud y educación, por ejemplo".



Rodríguez dice que es importante resaltar la particularidad del fenómeno que se está viviendo ahora.



La migración de colombianos a Venezuela duró un periodo de cuatro décadas durante las que salieron del país al menos 3,5 millones de personas. Pero, el proceso inverso que se vive actualmente ha sido mucho más acelerado y notorio: en los últimos tres años, han llegado a Colombia casi un millón de personas.



"Hay una falsa idea de que la situación que estamos viviendo ahora se va a solucionar en dos años o con la salida de Nicolás Maduro del país. Pero esto no es cierto, el fenómeno no se va a resolver en corto plazo e incluso un cambio de gobierno podría generar una salida más grande de venezolanos por la inestabilidad social del país", señala el experto.

Los retos para el gobierno Duque

La percepción generalizada de las personas es que el auge migratorio significa gasto social y no desarrollo.



"En un país como el nuestro, muchas personas se preguntan por qué darle ayuda a los venezolanos y no a los connacionales. Sin embargo, hay que pensar en la migración como una oportunidad para el crecimiento", dice Rodríguez.



Algunos países latinoamericanos como Brasil, México y Argentina deben gran parte de su desarrollo a la llegada de migrantes europeos a sus países durante las épocas de guerra.



Para llegar a esto, según Rodríguez, una de las metas más importantes es empezar a desarrollar los sectores económicos en los que son expertos los venezolanos: servicios y cultura.

Las cifras

. Foto: ELTIEMPO.COM

. Foto: ELTIEMPO.COM

. Foto: ELTIEMPO.COM

ELTIEMPO.COM