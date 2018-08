Venezuela: se inicia polémico censo de carros

Venezuela comenzó un polémico censo de vehículos, rechazado por la oposición, que según el gobierno les dotará de herramientas para acabar con el “derroche” y el “contrabando” de gasolina que le cuesta al país petrolero varios millones de dólares cada año.

La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, dijo que el principal objetivo del censo es “atacar a las mafias del contrabando que se llevan el combustible del pueblo venezolano para sostener regímenes antidemocráticos”. “No más una política de derroche de la ciudadanía en cuanto al uso de los combustibles”, añadió la funcionaria.



El precio de la gasolina en Venezuela es tan barato que solo un dólar (según la tasa oficial más baja) alcanza para pagar 28.795 litros, o llenar casi 720 tanques de vehículos medianos.



De acuerdo con la administración del presidente Nicolás Maduro, esto genera el “derroche” de la ciudadanía y apalanca el contrabando hacia Colombia, donde el precio de los combustibles es sustancialmente más elevado.



Este censo –que vinculará los vehículos al ‘carné de la patria’, un registro paralelo que ideó el chavismo gobernante con fines políticos y que entrega millones de bolívares en subsidios cada mes– permitirá “reordenar los mecanismos de subsidio que se acordarán a cada ciudadano”.



Rodríguez explicó que el censo virtual –a través de la página web www.patria.org.ve– comenzó a las seis de la mañana y aseguró que desde ese momento se realizan 248 registros por minuto, lo que en su concepto es un arranque con “buen pie”.

En el mencionado sitio de internet, los interesados deberán crear un usuario y contraseña en caso de que no estén ya registrados en el ‘carné de la patria’.



La oposición venezolana ha criticado con dureza este censo, al señalar que pretende “ocultar el hecho de que no hay gasolina” y que la petrolera estatal PDVSA “está quebrada", según el diputado opositor José Guerra. “No censes tu vehículo (...), no al racionamiento de la gasolina”, agregó el parlamentario.



CARACAS (EFE)