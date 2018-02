Falla eléctrica deja otra vez sin luz a más de la mitad de Caracas

Cerca de las 4:30 de la tarde de este martes más de la mitad de la capital venezolana y sus más importantes ciudades satélite sufrieron un apagón que duró por lo menos tres horas.



La coincidencia de esta nueva falla eléctrica con el fin de la jornada de trabajo repitió las escenas de miles de personas caminando desde los trabajos a sus casas pues además de colapsar los semáforos –sobre todo al este y centro de Caracas- se paralizaron diez estaciones del servicio subterráneo Metro.

Las personas en la calle se quejaban no solo por la nueva falla del servicio, también por la especulación de los transportistas que cobraron hasta cuatro veces el valor del pasaje en autobús. La falla dejó sin servicio telefónico a varias partes de la ciudad, incluso en los servicios de telefonía celular.



A través de las redes sociales los caraqueños reportaron que en zonas de los estados Vargas y Miranda, que forman parte de la “Gran Caracas” también se encontraban sin energía. Pasadas más del apagón el ministro de Energía, Luis Motta Domínguez, no se había pronunciado al respecto ni oficialmente se explicaron las causas de lo ocurrido. Hasta el momento el servicio no se ha restablecido completamente.



El último apagón de esta magnitud ocurrió hace muy poco, el 18 de diciembre del año pasado, generando también caos de transporte en la capital. En aquella oportunidad en ministro Motta señaló que se cayó un “puente” (cable de alta tensión) por supuesto saboteo de personas que lo habrían tumbado con un palo largo y una guaya. Luego ocurrió otro apagón, el 15 de enero pero en la zona de Los Teques, capital del estado Miranda y el 23 de enero otra falla que dejó sin energía a siete poblados del estado Vargas.



VALENTINA LAREZ MARTIZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Caracas