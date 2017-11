Desde España, venezolano Antonio Ledezma pide unión a la oposición

20 de noviembre 2017 , 09:32 a.m.

El alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, pidió este lunes a la oposición venezolana que resuelva sus "contradicciones" y se una para plantar cara al presidente Nicolás Maduro ya que, en caso contrario, su Gobierno "se aprovecha".

En una comparecencia de prensa en Madrid, Ledezma negó que haya huido a un "exilio dorado" y dijo que es un "perseguido que se liberó" para trabajar y recorrer el mundo "sin tregua", con el fin de denunciar la "terrible tiranía" de Maduro.



Consideró que, tras dar testimonio en Venezuela, ahora puede ser más útil en España, pero no podrá sentirse libre mientras no salgan todos los presos políticos de la cárcel y dejen de acosar a medios de comunicación, empresas y ciudadanos.



Explicó que algunos guardias nacionales facilitaron espontáneamente su salida de Venezuela y que muchos militares sienten "vergüenza" de lo que ocurre en el país. También se dirigió a la Unión Europea: "No nos dejen solos y sigan sancionando a los narcotraficantes", dijo en referencia a algunos funcionarios del Gobierno de Venezuela.



El exalcalde metropolitano de Caracas, ofreció la rueda de prensa junto al expresidente colombiano Andrés Pastrana y el presidente del partido Ciudadanos, Albert Rivera, quienes desde el viernes han aplaudido la fuga de Ledezma, primera a Colombia y luego a España.

Ledezma también se refirió contra la mediación del ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien intenta mediar entre el régimen chavista y la Mesa de Unidad Democrática. "Desde que el señor Zapatero está incluido en el diálogo, han surgido más presos políticos", subrayó.



"Si el presidente Zapatero hubiera defendido el año pasado el referéndum revocatorio hubiéramos defendido por la vía electoral las diferencias y no hubieran muerto este año 130 estudiantes en las protestas en las calles", agregó Ledezma.



El fracasado diálogo que auspició el español le dio oxígeno al chavismo, que había logrado impedir la realización del referendo para revocar al Poder Ejecutivo.

Incrementan vigilancia para otros presos políticos

Las autoridades venezolanas reforzaron la vigilancia del comisario Iván Simonovis, bajo arresto domiciliario desde 2014, después de que el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, burló la medida de casa por cárcel y huyó hacia Colombia para volar después a España, informaron este domingo medios locales.



Algunos analistas también advierten que otros líderes políticos, como es el caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, podría ser de nuevo trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde para evitar, como ya lo ha denunciado el Gobierno en otras ocasiones, un aparente intento de fuga.



Bony Pertíñez, esposa del comisario de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, publicó en Instagram un video que muestra el momento en que dos sujetos instalan un geolocalizador en una pierna a Simonovis y le explican el funcionamiento del dispositivo.



Según Pertíñez, a su casa llegaron "funcionarios sin identificar del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)" para instalar este dispositivo electrónico "sin orden del Tribunal de ejecución" que lleva el caso de su esposo.



"Iván lleva 3 años de arresto domiciliario y jamás ha incumplido una norma acordada por el Tribunal. ¿A qué se debe entonces?", escribió en la red social al pie del audiovisual.



Simonovis fue condenado en 2009 a 30 años de prisión por dos de las 19 muertes registradas durante la marcha opositora que precedió al golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez y cumple arresto domiciliario desde septiembre de 2014.



